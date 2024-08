Política Lula disse que ainda é cedo para o ministro Paulo Pimenta voltar a comandar a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Paulo Pimenta ocupava o cargo até maio deste ano, quando foi deslocado para coordenar a resposta do governo federal às enchentes no Rio Grande do Sul.(Foto: Lucas Leffa/Especial TP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 16, que ainda é cedo para o ministro Paulo Pimenta voltar a comandar a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto (Secom). Ele ocupava o cargo até maio deste ano, quando foi deslocado para coordenar a resposta do governo federal às enchentes no Rio Grande do Sul. A Secom ficou sob o ministro interino Laércio Portela.

“Eu acho que está na hora de a gente começar a pensar o futuro do Pimenta. Se ele vai ficar ou se vai voltar para Brasília. Eu acho que ainda é cedo, ainda tem coisa para fazer aqui no Rio Grande do Sul”, disse Lula.

A medida provisória que criou a estrutura do atual cargo de Pimenta perderá a validade em 11 de setembro, e ainda não foi votada pelo Congresso. Se não houver aprovação até lá, o cargo será extinto.

“Se vencer a medida provisória, ela não for votada, paciência. Paciência, não vou brigar porque não foi votada. Mas espero que até lá, em setembro que vence, a gente conclua o grosso dos dramas do Rio Grande do Sul e ele possa voltar para sua atividade normal em Brasília”, disse Lula.

O governador Eduardo Leite e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entregaram na manhã dessa sexta-feira (16), na Zona Leste de Porto Alegre, unidades habitacionais. As moradias são provenientes do Minha Casa Minha Vida (MCMV), modalidade Entidades, na qual, em parceria com a União, o governo do Estado aporta contrapartida financeira de R$ 5 mil por unidade.

“Assim como o presidente não governa para o governador, o governador também não governa para o presidente. Ambos devem governar para o povo e pelo povo. A entrega dessas casas, em programa federal com contrapartida financeira de quase R$ 20 milhões do Estado, é o exemplo de como podemos e devemos trabalhar, apesar de qualquer divergência política, com união de esforços pela população”, afirmou o governador.

As unidades entregues fazem parte de dois de quatro empreendimentos (Morada da Fé, Dois Irmãos, COOHAGIG e Orquídea Libertária), que totalizam 1.290 habitações em construção em Porto Alegre, Viamão e Gravataí, somando R$ 6.450.000 de contrapartida estadual.

