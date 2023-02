Política Lula diz que pretende levar o presidente do Banco Central para ver os “lugares mais miseráveis do País”

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

"Eu não estou governando para o mercado", afirmou Lula. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (16), que “não está governando para o mercado”. As declarações, em resposta às críticas feitas pelos agentes econômicos, foram dadas durante entrevista concedida à CNN.

“Não há política de enfrentamento (com o mercado). Eu não estou governando para o mercado. Eu sei da existência do mercado, sei o que o mercado faz para ganhar dinheiro, mas eu estou governando para o povo brasileiro. Estou governando para tentar recuperar o bem-estar social que o povo brasileiro alcançou no tempo em que eu fui presidente”, disse.

Relação com Campos Neto

Lula afirmou que não tem interesse em brigar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O petista, no entanto, disse que pretende levar Campos Neto para ver os “lugares mais miseráveis do País”.

“Ele (Campos Neto) tem que saber que, neste País, a gente tem que governar para as pessoas que mais necessitam”, declarou. Lula tem feito desde o início do ano críticas ao BC pela manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Como presidente da República, não me interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central, que eu pouco conheço, eu vi ele uma vez.”

Em seguida, Lula declarou que pretende reavaliar a autonomia do Banco Central ao final do mandato de Campos Neto. “O que eu quero saber é o resultado (de um BC autônomo), o resultado vai ser melhor? Um Banco Central autônomo vai ser melhor? Vai melhorar a economia? Ótimo, mas se não melhorar, nós temos que mudar.”

Salário Mínimo

O presidente também confirmou que salário mínimo será reajustado novamente neste ano, dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320, a partir de 1º de maio. O petista afirmou ainda que o governo irá retomar em maio a política de reajustes do salário mínimo pela inflação mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

“Já combinamos com movimentos sindicais, com Ministério do Trabalho, com o ministro Haddad [da Fazenda] que vamos, em maio, reajustar para R$ 1.320 o valor do salário mínimo e estabelecer uma nova regra para o piso, levando em conta, além da reposição da inflação, o crescimento do PIB”, afirmou Lula. “Porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia.”

Isenção do IR

O presidente confirmou que irá elevar a faixa de isenção do Imposto de Renda para dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640. Atualmente a faixa de isenção do IR considera remuneração de até R$ 1.903,98 mensais.

“Vamos começar a isentar em R$ 2.640 até chegar em R$ 5 mil de isenção. Tem que chegar, porque foi compromisso meu e vou fazer.”

Dilma

Lula revelou que recusou em um primeiro momento o convite da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para ocupar a chefia da Casa Civil, em 2016. Na avaliação do presidente “não era possível ter dois presidente dentro do Palácio do Planalto”.

“Acho que o governo tinha entrado em uma situação tão delicada que era impossível voltar, e eu dizia pra Dilma naquela época que não era possível ter dois presidentes dentro do Palácio do Planalto, aquilo foi feito para um presidente e não para dois. E foi por isso que eu tinha recusado veementemente a não participar do governo, sobretudo na casa civil. Porque eu acho que a gente iria se atrapalhar. Eu dizia para Dilma eu fico imaginando como é que você vai me dar uma bronca sentada na mesa, você presidenta e eu ministro, então não vai dar certo.”

