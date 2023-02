Política Deputado petista que tirou foto com Pazuello diz que quer votos do ex-ministro da Saúde para propostas do governo

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

“Precisamos ganhar o centro e a direita", afirmou Quaquá. Foto: Reprodução “Precisamos ganhar o centro e a direita", afirmou Quaquá. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O deputado Washington Quaquá (PT-RJ) falou nesta quinta-feira (16) sobre a foto em que aparece ao lado do deputado e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ). Quaquá disse que encontrou Pazuello em uma reunião da bancada do Rio de Janeiro na Câmara e que pretende conseguir o voto do ex-ministro para propostas do governo Lula, como a reforma tributária.

“Precisamos ganhar o centro e a direita”, afirmou Quaquá.

A foto, postada por Quaquá em suas redes sociais, gerou críticas de militantes e integrantes do PT. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, escreveu no Twitter que a imagem era um desrespeito ao PT e era ofensiva às vítimas da Covid: “Tudo tem limite”, escreveu Gleisi.

Pazuello foi ministro do governo Jair Bolsonaro e integra o PL, que faz oposição ao governo Lula. O ex-ministro comandou a Saúde durante um dos períodos mais agudos da pandemia e foi criticado por ceder a ordens de Bolsonaro que iam contra a ciência e as recomendações de autoridades sanitárias.

Quaquá disse que quer ampliar o diálogo com as forças políticas.

“Eu, como base do presidente Lula, eu quero ampliar o máximo possível a base daqueles que querem apoiar as políticas do governo, isolar os bolsonaristas radicais – os que flertam com o fascismo e contra o governo Lula”, afirmou.

