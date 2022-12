Política Lula divulga vídeo para estimular a presença de apoiadores em seu evento de posse

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Evento está sendo organizado pela futura primeira-dama, Janja da Silva, e deve contar com shows de mais de 20 artistas. (Foto: Instagram/Reprodução)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nessa sexta-feira (16) um vídeo nas redes sociais para estimular a presença de apoiadores na posse presidencial, no próximo dia 1º de janeiro em Brasília (DF).

O evento está sendo organizado pela futura primeira-dama, Janja da Silva. O PT espera cerca de 300 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, que terá shows de mais de 20 artistas, divididos em dois palcos.

Na peça publicitária divulgada, personagens que representam brasileiros de várias regiões dizem que comparecerão à posse presidencial. Eles dizem que vão ao evento pela “paz”, “esperança”, “vida”, “respeito”, “Amazônia”, “futuro”, “democracia” e “pelo Brasil”.

Na sequência, uma locutora afirma que “falta pouco para a posse mais esperada da história”. “Pro Brasil ter mais uma vez um presidente do povo. E o povo ser de novo presidente”, acrescenta.

Segundo a peça, o evento na capital federal no primeiro dia de 2023 começará a partir das 11h.

De acordo com o portal de notícias g1, com o vídeo, além de promover a posse presidencial, o PT quer que os apoiadores de Lula não se deixem intimidar pelos recentes episódios de violência e vandalismo em Brasília protagonizados por bolsonaristas radicais.

Na última segunda (12), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro atearam fogo em ônibus e veículos particulares, depredaram uma delegacia e um posto de gasolina e tentaram invadir a sede da Polícia Federal.

Atrações

Nas últimas semanas, Janja da Silva divulgou artistas que se apresentarão nos dois palcos que serão montados na Esplanada dos Ministérios. Uma das estruturas será batizada com o nome de Elza Soares, a outra, de Gal Costa. As duas cantoras homenageadas faleceram neste ano.

Entre as atrações já confirmadas, segundo a esposa de Lula, estão: Pabllo Vittar, BaianaSystem, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Gilsons, Chico César, Teresa Cristina, Maria Rita, Valesca Popozuda, Paulinho da Viola, Margareth Menezes (futura ministra da Cultura), Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves.

Segundo Janja, o evento terá transmissão comandada pelo humorista Paulo Vieira e pela apresentadora Titi Müller.

Nesta semana, Lula definiu que Margareth Menezes chefiará o Ministério da Cultura, pasta que será recriada no novo governo do petista.

Presenças

Vários chefes de Estado já confirmaram presença na posse de Lula, entre os quais o da Alemanha, Espanha, Argentina e Portugal.

Segundo Janja, a segurança é a principal preocupação do governo eleito, para que o povo, considerado o “protagonista do evento”, possa aproveitar com tranquilidade.

De acordo com a primeira-dama, todas as forças de segurança estão envolvidas no planejamento da posse, como a Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Federal e demais órgãos que atuam na área.

