Política Lula diz a ministros do Supremo que vai ser criterioso com suas duas indicações à corte

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Lula terá direito a duas indicações após as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber Foto: Ricardo Stuckert/PT (Foto: Ricardo Stuckert/PT) Foto: Ricardo Stuckert/PT

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (09), em conversa com ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), que será criterioso ao escolher seus dois nomes para a corte. Lula terá direito a duas indicações após as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.

A conversa teve caráter institucional e de harmonia entre os Poderes. “O tom é de voltar à vida normal com a convivência entre os Poderes”, disse um ministro. No encontro, Lula se queixou de cercos, ataques e violência política estimuladas durante o governo Bolsonaro contra ele e petistas – e ministros da Corte concordaram.

Estavam presentes, inclusive, os dois indicados de Jair Bolsonaro (PL) para a corte: André Mendonça e Kassio Nunes Marques.

Lula aproveitou a reunião para registrar que nunca cogitou contestar resultado de eleição – ganhando ou perdendo – e que nunca viu um pós-eleições com tanta violência. Sobre política de armas alargada no governo Bolsonaro, Lula citou casos envolvendo tragédias com crianças e disse que tudo que puder revogar sobre o tema, o fará.

