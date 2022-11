Política Lula afirma que Alckmin não será ministro do futuro governo

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

O petista deu a declaração no Centro Cultural Banco do Brasil, onde ocorre a transição de governo Foto: Reprodução de TV O petista deu a declaração no Centro Cultural Banco do Brasil, onde ocorre a transição de governo. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (10), que o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), não será ministro do futuro governo.

Lula deu a declaração após se reunir com políticos aliados no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília, onde é realizada a transição de governo. Entre os presentes no encontro, estavam o próprio Alckmin e a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann.

Ex-governador de São Paulo, Alckmin coordena a equipe de transição e dividiu os trabalhos em grupos que discutem, por exemplo, saúde, desenvolvimento social e economia.

“Eu fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa vaga de ministro porque é o vice-presidente”, declarou Lula.

Ele afirmou que os “perdedores” da disputa eleitoral vão ter o direito de “escrever” a história do País e participar do processo de transição de governo. “A gente costuma dizer que quem conta a história de uma nação são os vencedores, os perdedores não têm o direito de escrever. Nesse caso, eu queria dizer para vocês: os perdedores vão ter o direito de escrever e vão ter o direito de participar desse processo de transição e dessa governança”, afirmou o petista.

