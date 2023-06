Notícias Lula diz a senadores quando pretende operar de artrose

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Mandatário afirmou que toma injeções diárias, mas que elas já não resolvem. (Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

Na reunião com senadores, Lula avisou que pretende operar de artrose tão logo ele volte da viagem que fará à França, onde encontrará Emmanuel Macron, nos dias 22 e 23 deste mês. O presidente reclamou que vem sofrendo de fortes dores na região da perna e quadril.

Essa não foi a primeira reclamação de dores. Em viagem à Bahia, no mês passado, o mandatário afirmou que toma injeções diárias, mas que elas já não resolvem. E brincou com o senador Otto Alencar (PSD-BA), que é médico, que ele precisaria curá-lo para ele voltar a jogar futebol.

“Depois, vou fazer uma consulta com o Otto. Estou com um problema na cabeça do fêmur, e você é ortopedista, sabe disso, e você sabe que você vai ter que me curar, porque eu sou bom de bola e não posso jogar mais”, afirmou na ocasião.

A cirurgia já vinha sendo recomendada pela equipe médica que cuida do presidente Lula. Também havia sido indicado que ele reduzisse o ritmo de viagens e eventos públicos.

Lula, no entanto, vem mantendo a sua agenda e até intensificado os compromissos no exterior. Realizou no mês passado uma longa viagem ao Japão, como um dos convidados para a reunião do G7, fórum que reúne algumas das principais economias do mundo.

O presidente já havia feito uma viagem de 24 horas para a visita oficial à China.

Além da França, o mandatário ainda deve viajar nos próximos meses para a África do Sul, para a reunião de cúpula dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

A decisão médica para uma cirurgia já havia sido tomada no mês passado. Mas a combinação com Kalil era de que, exceto em caso de agravamento do quadro, a operação será realizada num período em que não atrapalhasse sua agenda. Como, por exemplo, entre a última semana do ano e a primeira quinzena de janeiro de 2024. A antecipação dos planos indica que o quadro piorou.

Saúde de Lula

Desde que assumiu o Planalto, Lula tem histórico de problemas na saúde. Em 25 de fevereiro, o presidente fez ressonância na bacia, coluna e lombar no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Já em 25 março, o petista cancelou sua viagem à China para se recuperar de uma broncopneumonia bacteriana e viral pelo vírus influenza A.

Antes, mantinha uma rotina de exercícios físicos e compartilhava as atividades em seus perfis nas redes sociais. Interrompeu o costume quase que diário em 2022, principalmente depois de passar a morar em um hotel na região central de Brasília. Mudou-se para o Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, em 6 de fevereiro.

2023-06-07