Economia Lula diz que “tomará atitudes mais drásticas” se não achar solução para alta de alimentos

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Lula reforçou que quer encontrar uma explicação para o preço do ovo. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula reforçou que quer encontrar uma explicação para o preço do ovo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa sexta-feira (7) que não descarta uma medida mais drástica para controlar o preço dos alimentos que, segundo ele, é motivo de preocupação.

Lula se referia a medidas já anunciadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin na última quinta (6), como zerar a tarifa de importação de alguns produtos, entre eles, a carne e o café.

“Eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado”, mencionou Lula. “Estamos fazendo muito. Ontem [quinta] foi feito uma reunião no Palácio com muitos ministros, muitos empresários, já tomamos algumas medidas”, completou.

Lula reforçou que quer encontrar uma explicação para o preço do ovo que para o presidente está “saindo do controle”.

“Eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. Galinha não está cobrando caro. Eu ainda não encontrei uma galinha pedindo aumento do ovo. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo, mas o ovo está saindo do controle. Uns dizem que é o calor, outros dizem que é a exportação. Eu estou atrás. Eu gosto de ovo, eu pelo menos como dois ovos por dia”, disse.

O presidente ainda falou que quer buscar uma solução pacífica para o problema dos alimentos e que não quer “brigar com ninguém” — se referindo aos produtores.

“Eu quero que vocês saibam que preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está muito caro, o peço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas, se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitude mais drástica porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro”, afirmou.

Segundo Lula, os produtores também têm que “ganhar dinheiro” e não “podem ter prejuízo”.

“Ela pode ser barata pagando um preço justo ao produtor. A gente acha que o produtor também tem o direito de ganhar dinheiro. A gente não quer que o produtor tenha prejuízo. A gente quer que ele ganhe. O que nós precisamos é saber que tem atravessador no meio. Entre o produtor e o consumidor deve ter muita gente que mete o dedo no meio da gente. E nós vamos descobrir quem é o responsável por isso numa boa”, prosseguiu.

As declarações do presidente foram dadas durante um evento em Minas Gerais, quando Lula participou de uma cerimônia de entregas do programa Terra da Gente.

Na quinta, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou medidas para tentar baratear o preço de alimentos. Entre as medidas estão zerar a tarifa de importação para alguns alimentos, como carne, café, açúcar, milho e azeite de oliva.

Na ocasião, Alckmin afirmou que as medidas vão entrar em vigor “em poucos dias”. Segundo o vice-presidente, “o governo está abrindo mão de imposto em favor da redução de preço”.

As medidas foram anunciadas após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e empresários do setor de alimentos e abastecimento no Palácio do Planalto.

A inflação dos alimentos é uma das principais preocupações do governo Lula no momento, porque tem um grande impacto em como a população enxerga a gestão.

Segundo especialistas, esse é um dos fatores que contribuem para a crise de popularidade que o presidente enfrenta atualmente. As informações são do portal de notícias g1.

