Lula diz para eleitor "pegar todo o dinheiro" da PEC que turbina gastos e não votar em Bolsonaro

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2022

"O dinheiro que ele está dando agora é só até dezembro", afirmou o petista em discurso. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (2) que os beneficiários da Proposta de Emenda à Constituição que turbina gastos do governo federal e distribui R$ 41,2 bilhões antes das eleições deveriam “pegar todo o dinheiro” e não votar no presidente Jair Bolsonaro (PL) em outubro.

“Eu queria dizer para ele (Bolsonaro) o que o povo baiano está dizendo para ele: ‘Bolsonaro, aprove as suas leis, porque a gente vai pegar todo o dinheiro que você mandar, mas a gente não vai votar em você. A gente vai votar em outras pessoas’. Porque o dinheiro que ele está dando agora é só até dezembro”, afirmou o petista em discurso nos festejos da Independência do Brasil na Bahia, em Salvador.

Aprovada na semana passada, com amplo apoio da oposição no Senado, inclusive a bancada do PT – apenas o senador José Serra (PSDB-SP) votou contra –, a PEC mencionada por Lula foi a resposta do governo federal à disparada dos combustíveis. O texto prevê auxílio-gasolina de R$ 200 por mês a taxistas, destinação de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil, um aumento no Bolsa Família de R$ 400 para R$ 600 até o final do ano e uma “bolsa-caminhoneiro” de R$ 1 mil por mês.

Ao lado do pré-candidato à vice-presidência, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) e lideranças da frente de esquerda que apoia sua candidatura, Lula também defendeu que a retomada do crescimento e da geração de empregos no País depende da criação de um ambiente de “estabilidade política, econômica e institucional” que seria alcançado por meio da revogação de medidas de responsabilidade fiscal criadas nos últimos anos.

“É preciso estabelecer um ambiente de estabilidade política, econômica e institucional que proporcione confiança e segurança aos investimentos que interessam ao desenvolvimento do país. É preciso revogar o teto de gasto, que tira dos pobres e dá aos ricos, e rever o perverso regime tributário brasileiro. É preciso colocar os pobres outra vez no orçamento, e os ricos no imposto de renda para a gente começar a recuperar esse País”, declarou.

