Parada do Orgulho LGBT+ reúne milhares em Londres

2 de julho de 2022

50 anos da parada do Orgulho LGBT+. Foto: Reprodução/Instagram Marcha lembrou os 50 anos da parada do Orgulho LGBT+. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Milhares de pessoas se reuniram no Centro de Londres neste sábado (2), para os 50 anos da parada do Orgulho LGBT+.

O desfile de três horas de duração, liderado por veteranos do movimento LGBT que participaram da primeira marcha do Orgulho do Reino Unido, refez parte da rota original de 1972. Os organizadores disseram que houve 30 mil participantes.

A primeira parada do Orgulho teve algumas centenas de participantes que foram recebidos por uma pesada presença policial uniformizada, mas desta vez os participantes usando pintura facial e agitando bandeiras do arco-íris foram aplaudidos por uma multidão recorde que, segundo o prefeito de Londres, Sadiq Khan, contava com mais de um milhão de pessoas.

