Política Lula diz que a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia não deve ser baseada “em ameaças”

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Presidente discursou nesta segunda-feira (17), durante a Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia na Bélgica Foto: Reprodução de TV Presidente discursou nesta segunda-feira (17), durante a Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica Foto: Reprodução de TV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta segunda-feira (17), que a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia “é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças”.

Lula discursou durante a Celac (Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e da União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica.

“A defesa de valores ambientais, que todos compartilhamos, não pode ser desculpa para o protecionismo. O poder de compra do Estado é uma ferramenta essencial para os investimentos em saúde, educação e inovação. Sua manutenção é condição para industrialização verde que queremos implementar”, acrescentou.

O presidente disse que a cooperação entre a Europa e a América Latina e o Caribe deve refletir as realidades e prioridades de ambos, o que se traduz em enfoque na redução das desigualdades e erradicação da fome e da pobreza nos países deste lado do Atlântico.

“Temos que encontrar caminhos para superar as assimetrias de desenvolvimento econômico e social. Iniciativas de mobilização de recursos e investimentos são bem-vindas e devem contemplar transferência de tecnologia e real integração de cadeias produtivas”, falou.

“Precisamos de uma parceria que ponha fim a uma divisão internacional do trabalho que condena a América Latina e o Caribe ao fornecimento de matéria-prima e de mão-de-obra migrante, mal remunerada e discriminada.”

Durante o discurso, Lula também disse ser “urgente regulamentarmos o uso das plataformas para combater ilícitos cibernéticos e a desinformação”. “O que é crime na vida real, deve ser crime no mundo digital. Aplicativos e plataformas não podem simplesmente abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos”, falou.

O presidente disse que ambas as regiões se encontram ameaçadas pelo extremismo político, manipulação da informação e violência que ataca e silencia minorias. Segundo ele, as políticas de inclusão social, digital e educacional são fundamentais para a promoção dos valores democráticos.

“A revolução digital traz inúmeras oportunidades, com as novas gerações de transmissão de dados, com a Internet das coisas, com a robótica, com as redes sociais”, disse. E acrescentou que essas mudanças trazem desafios importantes – como a regulamentação das plataformas – que requerem coordenação entre os países e as regiões.

“A Aliança Digital América Latina e Caribe e União Europeia, que recentemente lançamos, permite o avanço na coordenação de políticas públicas, com foco em governança, investimentos e transferência de tecnologia”, disse.

“A iniciativa do Secretário Geral da ONU [Organização das Nações Unidas] sobre Integridade da Informação e a agenda da UNESCO sobre regulação de plataformas digitais também constituem aportes fundamentais para o debate multilateral sobre governança.”

