Política Lula diz que andava magoado com o Exército, mas resolveu ir a evento para mostrar que não guarda rancor

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente compareceu mais cedo à cerimônia do Dia do Exército, no quartel-general. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesSa quarta-feira (19) que “andava magoado” com o Exército, mas decidiu ir a cerimônia no quartel-general para mostrar que não “guarda rancor”.

O presidente deu a declaração em evento no Palácio do Planalto em que anunciou recomposição de verbas para o orçamento do ensino superior.

Mais cedo, Lula compareceu a cerimônia em comemoração do Dia do Exército.

“Eu quero dizer para vocês que hoje foi dia do Exército brasileiro. E todo mundo sabe o quanto que eu andava magoado com os militares neste país por conta de tudo que aconteceu. E eu fiquei à noite pensando: ‘Vou ou não vou?’. Tomei a decisão de ir. E acho que foi Deus que me ajudou a decidir, porque eu fui para mostrar :”Eu não guardo rancor'”, afirmou o presidente.

Lula não citou especificamente quais fatos o levaram a ficar magoado com o Exército.

Em vídeo divulgado pela CNN Brasil, o general Gonçalves Dias, que chefiava o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), aparece circulando entre invasores do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Dias pediu demissão na tarde desta quarta.

Militares das Forças Armadas são investigados por suspeitas de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro.

“Fé na democracia”

O comandante do Exército, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, afirmou nessa quarta que a instituição é “apolítica, apartidária, imparcial e coesa” e pediu aos militares que tenham “fé nos princípios democráticos”.

A declaração do general Tomás Paiva constava do texto da “Ordem do Dia” relativa ao Dia do Exército, publicado no site do Exército Brasileiro. A mensagem também foi lida na solenidade militar em comemoração à data no Quartel-General, em Brasília, com a presença do presidente Lula.

No texto divulgado, Paiva destacou que o Exército deve ser uma instituição sem lado político. “O Exército imortal de Caxias, Instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da Pátria, da independência, da República e da democracia”, disse o comandante.

“Tenhamos fé nos princípios democráticos, na resiliência e solidariedade do povo brasileiro e no valor profissional dos nossos militares”, diz outro trecho da mensagem assinada pelo comandante do Exército.

Paiva também disse aos subordinados que é preciso “encontrar os melhores caminhos” para o cumprimento das missões dos militares, que devem ser balizados “pelo respeito à população, às instituições e, sobretudo, à Constituição”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-andava-magoado-com-o-exercito-mas-resolveu-ir-a-evento-para-mostrar-que-nao-guarda-rancor/

Lula diz que andava magoado com o Exército, mas resolveu ir a evento para mostrar que não guarda rancor

2023-04-19