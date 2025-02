Política Lula diz que anunciará três medidas de crédito: “Dinheiro bom é na mão do povo”

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Lula defendeu que outros setores da sociedade tenham acesso a um crédito barato. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que vai anunciar três medidas de ampliação de crédito para população. Segundo o presidente, “dinheiro bom é na mão do povo”.

“O Brasil vai crescer mais, porque tem uma coisa acontecendo nesse País, temos o menor nível de desemprego da história, crescimento da massa salarial e a quantidade de crédito que nunca teve e vamos anunciar mais três políticas de crédito nesse País”, disse Lula em discurso nesta sexta.

O governo trabalha para anunciar uma nova modalidade de crédito consignado privado sem nenhuma limitação dos juros que poderão ser cobrados até meados de março. O ministro Fernando Haddad afirmou nesta quinta que o projeto será enviado ao Congresso ainda antes do Carnaval.

Lula defendeu que outros setores da sociedade, como trabalhadores, pequenos trabalhadores ruais, e pequenos empreendedores tenham acesso a um crédito barato.

“Porque dinheiro bom não é aquele que vai para mão do rico, que ele compra dólar e fica explorando é aquele que vai para mão do povo, para o trabalhador, para o pequeno trabalhador rural, pequeno empreendedor individual”, completou o presidente Lula.

Consignado privado

O governo deve enviar ao Congresso Nacional o novo formato do consignado privado sem nenhuma limitação dos juros que poderão ser cobrados. O plano é começar a operação via eSocial por volta do dia 12 de março. Técnicos do Executivo e dos bancos estão trabalhando no sistema.

Os bancos vão poder ofercer esse crédito inicialmente diretamente no aplicativo dos bancos. Depois, em todos os demais canais.

A medida atende o pleito dos bancos e contraria o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que queria um desenho nos moldes do consignado do INSS.

A proposta que será enviada pelo governo deve conter apenas o “básico” para operacionalização da modalidade a partir da base de dados do eSocial, sistema do governo em que as empresas registram as informações de seus funcionários com carteira assinada, público-alvo da modalidade. As informações são do portal O Globo.

“Gás pra Todos”

Outro programa será o “Gás pra Todos” que está sendo modelado no Ministério da Fazenda para atingir cerca de 5,5 milhões de famílias. A previsão é lançá-lo em abril. O número de beneficiários calculados pela equipe econômica equivale a um quarto do que foi anunciado por Lula nesta semana, durante um evento em Macapá.

“Estamos discutindo um projeto, já está quase tudo pronto… para a gente entregar gás de graça para 22 milhões de famílias nesse país. Porque para nós, o gás faz parte da cesta básica. O gás sai da Petrobras por R$ 36, a Petrobras entrega o gás para essas distribuidoras a R$ 36. Ele chega aqui por R$ 150. Não é possível”, afirmou Lula. As informações são do portal G1.

