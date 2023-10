Mundo Lula diz que ataque a hospital em Gaza é “injustificável”: “Inocentes não podem pagar pela insanidade”

"Guerras não fazem nenhum sentido", disse Lula Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais, nesta quarta-feira (18), para comentar sobre o ataque a um hospital da cidade de Gaza, que deixou centenas de mortos na terça-feira (17).

“O ataque ao Hospital Baptista Al-Ahli é uma tragédia injustificável. Guerras não fazem nenhum sentido. Vidas perdidas para sempre. Hospitais, casas, escolas, construídas com tanto sacrifício, destruídas em instantes. Refaço este apelo. Os inocentes não podem pagar pela insanidade da guerra”, escreveu.

A autoria do ataque ainda é um mistério. As autoridades em Gaza disseram que Israel está por trás da explosão mortal no hospital, enquanto as autoridades israelenses responsabilizam a Jihad Islâmica.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, o bombardeio do hospital foi causado por uma “falha no lançamento de um foguete” do grupo radical islâmico. O porta-voz da Jihad Islâmica Palestina negou que o grupo seja responsável pelo ataque.

