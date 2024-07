Política Lula diz que ausência de Javier Milei na cúpula do Mercosul é “triste para a Argentina”

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Ao criticar a ausência de Milei, Lula destacou a importância da Argentina para o sucesso do Mercosul Foto: Ricardo Stuckert/PR Ao criticar a ausência de Milei, Lula destacou a importância da Argentina para o sucesso do Mercosul. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a ausência do presidente da Argentina, Javier Milei, na cúpula do Mercosul, realizada em Assunção, no Paraguai. Milei foi o único chefe de Estado que não participou da reunião semestral do bloco, originalmente formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e que agora formalizou a entrada da Bolívia como membro pleno.

“Eu acho que quem perde não comparecendo não são os que vieram, é quem não veio. Quem não veio desaprende um pouco, quem não veio não sabe o que está acontecendo. Sempre que tem uma reunião com outro chefe de Estado, eu faço questão de participar porque eu sempre estou aprendendo alguma coisa, sempre converso com gente que está mais preparada do que eu”, disse Lula na segunda-feira (8).

Ao criticar a ausência de Milei, Lula destacou a importância da Argentina para o sucesso do bloco. “É uma bobagem imensa o presidente de um país importante como a Argentina não participar de uma reunião com o Mercosul, é triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina porque acreditamos na importância da Argentina. A Argentina é um país extremamente importante para o sucesso do Mercosul.”

As declarações foram dadas em entrevista a jornalistas pouco antes de o presidente brasileiro deixar a capital paraguaia rumo à Bolívia para um encontro bilateral com o presidente Luís Arce, além de participar de evento com empresários dos dois países. Mais cedo, ao discursar na sessão principal na Cúpula do Mercosul, Lula criticou o que chamou de “nacionalismo arcaico e isolacionista”.

Ausente na reunião de chefes de Estado do principal bloco econômico da América do Sul, Milei participou, no fim de semana, de uma conferência que reuniu políticos de direita, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina.

