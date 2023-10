Mundo Lula diz que o Brasil “não poupará esforços para evitar escalada de conflitos” em Israel

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Presidente disse ter ficado chocado com os ataques terroristas a Israel. (Foto: Fábio Pozzebom /Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para lamentar a guerra que irrompeu nesse sábado (7), em Israel, e disse que o Brasil “não poupará esforços para evitar a escalada do conflito”.

“Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas”, escreveu o mandatário brasileiro. “Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas”.

“O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU”, acrescentou, mencionando o conselho que foi alvo de críticas em seu discurso na ONU. “Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado Palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados”, completou.

Já são centenas de mortos nos conflitos em Israel que irromperam neste sábado. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra após um ataque surpresa de grande escala do Hamas, usando mais de 5 mil foguetes. “Cidadãos de Israel, estamos em guerra, e não é só uma operação, é realmente uma guerra”, disse Netanyahu, informando que ordenou a convocação de reservistas do Exército e uma resposta à guerra “impetuosidade e uma amplitude que o inimigo não conheceu até agora”.

“Diversos terroristas se infiltraram no território israelense desde a Faixa de Gaza. Os habitantes da área devem permanecer em suas casas”, disse o porta-voz militar israelense. A infiltração ocorreu por terra, ar e mar, inclusive com o uso de parapentes.

Com a declaração de guerra, foi iniciada a “Operação Espadas de Ferro”, com a convocação de dezenas de milhares de reservistas.

Segundo a imprensa local, homens armados chegaram a abrir fogo contra pedestres na cidade de Sderot. Também foram divulgadas imagens de prisões de soldados israelenses, e corpos de militares levados para Gaza, mas as informações ainda não foram confirmadas oficialmente.

Segundo Netanyahu, em uma reunião extraordinária do Conselho dos Ministros do país, Israel tem três objetivos: Retomar o controle nas áreas onde forças inimigas se infiltraram, fazer com que o inimigo pague um preço enorme, e reforçar os outros fronts para que ninguém cometa o erro de se associar a essa guerra.

“Estamos em guerra, e na guerra é preciso manter o sangue frio. Apelo a todos os cidadãos para que se unam para atingir nosso objetivo final: uma vitória na Guerra”, declarou.

A comunidade internacional iniciou uma onda de grande repercussão e, em sua maior parte, se solidarizou com Israel.

Brasil condena

O Itamaraty divulgou uma nota condenando “a série de bombardeios e ataques terrestres”. O texto diz que o governo brasileiro “expressa condolências aos familiares das vítimas e manifesta sua solidariedade ao povo de Israel”.

“O Brasil lamenta que em 2023, ano do 30º aniversário dos Acordos de Paz de Oslo, se observe deterioração grave e crescente da situação securitária entre Israel e Palestina. Na qualidade de Presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil convocará reunião de emergência do órgão”, anuncia o comunicado. “Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência, sobretudo contra civis, o Governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação”.

O Ministério das Relações Exteriores afirma ainda que não há, até o momento, notícia de vítimas entre a comunidade brasileira em Israel e na Palestina.

“O governo brasileiro reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Reafirma, ainda, que a mera gestão do conflito não constitui alternativa viável para o encaminhamento da questão israel-palestina, sendo urgente a retomada das negociações de paz”, conclui o Itamaraty.

