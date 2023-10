Cláudio Humberto Ex-ONG de secretária de Marina levou R$ 30 milhões

Por Cláudio Humberto | 8 de outubro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ouvida na CPI que apura falcatruas de ONGs na Amazônia, a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ana Toni, compôs o conselho deliberativo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), turbinada com recursos públicos milionários. Em 2012, a ONG Ipam assinou contrato com o BNDES para embolsar R$23,4 milhões e depois arrancou mais algum do governo federal, segundo apuração da CPI, levou outro caminhão de dinheiro: R$ 7.489.649,03.

Rebimboca da parafuseta

Todo esse dinheiro seria para “apoio a famílias assentadas” pelo Incra “compromissadas com a redução do desmatamento no Oeste do Pará”.

Comprovação difícil

Integrantes da CPI relatam a dificuldade de encontrar sinais da efetiva prestação dos serviços milionários das ONGs que foram investigadas.

Anos de bonança

Bancou o contrato milionário o Ministério do Desenvolvimento Agrário, outro antro de ONGs oportunistas, entre 2014 e 2018.

Sangria interrompida

A ONG ainda conseguiu tomar os últimos R$144,6 mil do governo Michel Temer em setembro de 2018. O governo Bolsonaro acabou a farra.

Senadores já torraram R$20,9 milhões com cotão

Os 81 senadores gastam sem piedade a indecorosa “Cota para Exercício da Atividade Parlamentar”, conhecida popularmente como “cotão”, que eles utilizam ara ressarcir quaisquer despesas, do restaurante de luxo ao aluguel de jatinho. De 1º de janeiro até sexta (6), suas excelências embolsaram R$20.932.948,03, apontam registros dos próprios gabinetes na Transparência. Com esse dinheiro, eles também pagam aluguéis, propaganda do mandato, passagens e até serviço de segurança privada.

Topo do cotão

O senador que mais gastou foi Omar Aziz (PSD-AM), R$507,5 mil. É o único que supera o meio milhão de reais.

Renúncia

Já o senador Jorge Cajuru (PSB-GO) tem custo zero para o pagador de impostos no Cotão: ele abriu mão da verba, não usou um único centavo.

Econômicos

No ranking dos que consomem menos a verba do Cotão tem ainda Leila Barros (PDT-DF), R$12,9 mil; e Eduardo Girão (Novo-CE), R$15 mil.

Pacheco puxou tapete

Sempre preocupado em não colocar azeitona na empada de Artur Lira, o senador Rodrigo Pacheco deixou passar o prazo para votar a “minirreforma” eleitoral.

Temporada de sinais

Ao afirmar que “é importante que nós saibamos manter cada Poder desta Nação nos seus limites constitucionais”, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou que chefia o Poder Legislativo e tem assento na discussão.

STF pauta o Congresso

Antes do ataque de Gilmar Mendes à tese de mandato para ministro do STF, os ânimos no Congresso já estavam afetados pela “pauta” imposta aos parlamentares para que aprovem uma lei sobre licença paternidade. Senadores e deputados dizem que nada os obriga a votar coisa alguma.

Salvo pelas emas

A bajulação que se seguiu ao factóide da “redescoberta” das emas do Palácio Alvorada, serviu para mostrar como o governo Lula, nove meses após a posse, não consegue entregar nada significativo.

Frente do agro existe?

A Frente do Agronegócio tem 305 deputados federais e 41 senadores, 346 no total. Mas há quem duvide. “Onde estavam enquanto o STF alterava a Constituição pra redefinir a questão do Marco Temporal das terras indígenas?”, pergunta o presidente de federação de produtores.

Outros tempos

Observando a dificuldade de autoridades e ex-colegas de circularem em shoppings, farmácias ou em aviões de carreira, o ministro aposentado do STF Marco Aurélio ironizou: “Eu nunca fui hostilizado em via pública…”

Governo de baixarias

Para o deputado Evair de Mello (PP-RS), o Ministério da Saúde virou esculhambação. “Após confundir ritos culturais com medicina, agora vem com essa pouca vergonha”. Prometeu agir na Comissão de Fiscalização.

Putin, 71

Presidente da Rússia, Vladimir Putin completa 71 anos neste fim de semana. Pária no cenário internacional, ele deve anunciar nos próximos dias a intenção de concorrer à presidência pela 5ª vez, em março.

Pensando bem…

…mole é ser presidente “sempre que possível”.

PODER SEM PUDOR

O voto de cabresto

Trinta anos antes do documentário “Peões”, sobre a trajetória de Lula, o documentarista Eduardo Coutinho imortalizou em “Teodorico Bezerra – O Imperador do Sertão” a história do major potiguar que pedia votos assim: “Olhe, você não tem um boi, uma galinha, um terreno… Nada para me dar. Você só tem o voto. É só o que peço” – dizia o major aos empregados.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

