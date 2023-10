Colunistas Estaleiro Rio Grande recebe comitiva da Frente Parlamentar da Indústria Naval

Por Flavio Pereira | 7 de outubro de 2023

Integrantes da Frente Parlamentar da Industria Naval estiveram no Estaleiro Rio Grande. Foto: Divulgação Integrantes da Frente Parlamentar da Industria Naval estiveram no Estaleiro Rio Grande. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Tendo à frente o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval, deputado Alexandre Lindenmeyer (PT), o grupo de parlamentares realizou uma visita técnica na sexta-feira (6) ao Estaleiro Rio Grande (ERG), administrado pelo Grupo Ecovix. A capacidade instalada e a possibilidade de retomada imediata de operações chamaram a atenção dos integrantes da Frente Parlamentar durante a visita. O deputado Alexandre Lindenmeyer (PT), sustentou a necessidade de instituir uma política de Estado quanto ao segmento, que tenha longevidade e não seja sazonal.

Durante a atividade, o diretor operacional do estaleiro, Ricardo Ávila, apresentou a estrutura, detalhou o funcionamento das linhas de produção e chamou a atenção para a necessidade de formação de mão de obra visando o atendimento das demandas futuras do setor. Segundo o diretor, há mão de obra suficiente para a retomada mas é preciso olhar para frente. “Temos que começar a formar os profissionais que atuarão nos próximos anos, pra atender a grande demanda anunciada pelo mercado” disse.

Hoje, o estaleiro tem trabalhado com o reparo de embarcações. Recentemente, concluiu seu maior serviço, para a sonda ODN I, da Foresea, que envolveu quase 700 trabalhadores. Em novembro, o local receberá a plataforma P-32, da Petrobras, para desmantelamento completo, o que deverá gerar cerca de 200 novos postos de trabalho, num processo que levará de 8 a 10 meses. A sucata metálica será utilizada como matéria-prima para produção de aço pela Gerdau, parceira da Ecovix no certame.

O encontro enfatizou a importância de que a agenda de retomada da indústria naval seja liderada pelo Rio Grande do Sul, com novos contratos e concentração de energia na capacidade de atendimento. A frente deverá divulgar, até o fim de 2023, um relatório detalhando as ações já efetuadas pelo grupo, juntamente com um diagnóstico e pleitos das medidas necessárias para recuperar o setor no País.

