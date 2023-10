Colunistas Assembleia Legislativa entrega Medalha do Mérito Farroupilha à Fetag/RS pelos 60 anos de história

7 de outubro de 2023

O presidente da Fetag/RS, Carlos Joel da Silva, entre o depuado Elton Weber e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin. Foto: Divulgação O presidente da Fetag/RS, Carlos Joel da Silva, entre o depuado Elton Weber e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Cerca de 1,5 mil agricultores familiares, lideranças sindicais e autoridades acompanharam na sexta-feira (6) a diretoria da Fetag, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul na solenidade de entrega da Medalha do Mérito Farroupilha, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado. Por iniciativa do deputado Elton Weber (PSB), a distinção homenageou os 60 anos da Fetag e ocorreu durante o dia de comemorações promovido pela federação no Parque da Expoagro Afubra, em Rio Pardo. É primeira vez que o Parlamento gaúcho concede a medalha a uma entidade.

Ex-presidente da Fetag e hoje presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, Weber destaca o papel fundamental da federação para que as lutas da agricultura familiar se transformassem em conquistas, assegurando dignidade para homens e mulheres no meio rural. “Foi um dia muito emocionante. Tenho muito orgulho de participar desta construção coletiva. A Medalha do Mérito Farroupilha está em excelentes mãos, é de cada agricultor, de cada agricultora, de cada dirigente, funcionário e presidente que faz parte desta trajetória”.

Fetag representa cerca de 200 mil agricultores

Atualmente, a Fetag/RS representa cerca de 200 mil agricultores e agricultoras no Rio Grande do Sul, tendo 315 sindicatos de trabalhadores rurais e com suas extensões de base engloba mais de 440 municípios distribuídos em 23 Regionais Sindicais.

Dentre as autoridades presentes à cerimônia, estavam o vice-governador Gabriel Souza, o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin; e o deputado federal Heitor Schuch, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar no Congresso Nacional, e que representou a Câmara Federal no ato.

