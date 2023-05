Notícias Lula diz que decisão da Petrobras de mudar política de preços é “vitória do povo”

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Presidente gravou vídeo em que comentou o anúncio feito pela estatal. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou nesta terça-feira a decisão da Petrobras de mudar a sua política de preços de combustíveis como uma “vitória do povo”, lembrando que essa era uma das promessas da sua campanha eleitoral.

“Mais do que um compromisso assumido na campanha, uma vitória do povo. Estamos abrasileirando o preço da gasolina e do gás de cozinha. E isso é só o começo. Vamos investir na indústria e geração de empregos no país. O Brasil já está voltando a sorrir”, publicou Lula em seu perfil nas redes sociais.

A Petrobras anunciou nesta terça-feira sua nova estratégia comercial para o diesel e a gasolina, abandonando a paridade de importação como base principal para os reajustes e passando a aplicar premissas que miram um “equilíbrio” entre os mercados nacional e internacional. Segundo a estatal, isso permitirá à empresa “competir de forma mais eficiente”.

No cálculo anterior, chamado de Preço de Paridade de Importação (PPI) e em vigor desde 2016, a Petrobras considerava o valor do petróleo no mercado global e custos logísticos como o fretamento de navios, as taxas portuárias e o uso dos dutos internos para transporte.

Investimentos

Ao prometer que as medidas que vêm sendo tomadas por seu governo irão gerar empregos, Lula afirmou que deve anunciar até o fim o mês a política de investimentos nas áreas de infraestrutura, educação e no setor energético.

“Vai ter muita coisa para anunciar. Aguardem, porque vai ter a questão do desenvolvimento, geração de emprego, carteira profissional assinada”, afirmou o presidente, em vídeo publicado nas redes sociais.

O governo discute desde a transição uma pacote inspirado no antigo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que reuniu grandes obras nos mandatos anteriores de Lula e na gestão de Dilma Rousseff.

O novo plano contemplará investimentos diretos do governo, concessões à iniciativa privada e parcerias-público privadas.

Reunião do G7

Lula aproveitou para comentar a viagem que fará nesta quarta-feira (17) ao Japão para reunião de cúpula do G7, ocasião em que planeja discutir “o papel do Brasil no mundo” e na questão climática.

“É muito importante a gente tirar proveito da importância da Amazônia e eu espero também colocar o Brasil como protagonista internacional”, acrescentou.

2023-05-16