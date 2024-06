Política Lula diz que é contra o aborto, mas que projeto “é uma insanidade”

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula concedeu entrevista à imprensa após encerrar os compromissos na Itália, onde participou da reunião do G7. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula concedeu entrevista à imprensa após encerrar os compromissos na Itália, onde participou da reunião do G7. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (15) que considera uma “insanidade” punir uma mulher estuprada, que comete aborto previsto em lei, com uma pena maior do que a do estuprador.

O presidente deu a declaração ao ser questionado sobre sua posição a respeito do projeto em análise na Câmara dos Deputados que estabelece a aplicação de pena de homicídio simples nos casos de aborto em fetos com mais de 22 semanas.

“Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como questão de saúde pública. Eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso”, disse Lula.

Lula concedeu entrevista à imprensa após encerrar os compromissos na Itália, onde participou da reunião do G7, grupo que reúne nações democráticas mais ricas do mundo: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. O presidente também esteve na conferência da Organização Internacional do Trabalho (OIT), realizada na Suíça.

Foi a primeira manifestação do presidente a respeito do mérito do projeto. Nesta semana, os deputados aprovaram um regime de urgência para o projeto, o que coloca a proposta diretamente na pauta do plenário da Câmara sem análise pelas comissões, acelerando a tramitação.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pelos deputados e, também, pelo Senado; e, posteriormente, sancionado pela Presidência da República.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) já disse que, se o tema chegar ao Senado, não será tratado com pressa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-e-insanidade-punir-mulher-com-pena-maior-do-que-estuprador/

Lula diz que é contra o aborto, mas que projeto “é uma insanidade”

2024-06-15