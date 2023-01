Política Lula diz que inteligência do governo não funcionou no dia dos ataques extremistas em Brasília

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

"Nós cometemos um erro elementar, a minha inteligência não existiu", afirmou. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que houve falha da inteligência do governo na prevenção aos atos violentos do 8 de janeiro em Brasília e classificou os ataques às sedes dos Três Poderes como uma tentativa de golpe de Estado sob ordem de Jair Bolsonaro, acrescentando que o ex-presidente terá de ser punido e considerado inelegível se ficar comprovado o envolvimento dele no ato realizado por seus apoiadores.

As declarações de Lula foram dadas em entrevista exclusiva à GloboNews, a primeira desde a posse e realizada 10 dias após a invasão e depredação do Palácio do Planalto e dos edifícios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O presidente disse que nenhum dos sistemas de inteligência do governo federal funcionou para prevenir os ataques, mencionando a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e as Forças Armadas.

Segundo Lula, quando viajou com a “maior tranquilidade” na sexta-feira anterior aos ataques para Araraquara, no interior paulista, para vistoriar estragos causados por chuvas, ele tinha recebido a informação de que havia apenas 150 pessoas no acampamento em frente ao quartel-general do Exército na capital federal, de onde partiram a maior parte dos envolvidos nos ataques.

“Nós cometemos um erro elementar, a minha inteligência não existiu”, afirmou. “Se eu soubesse não teria viajado. A gente estava vivendo da alegria da posse, não imaginava que pudesse acontecer isso porque nunca na história brasileira aconteceu isso, nem na luta armada (contra a ditadura militar)”.

Golpe

Lula disse ainda ter ficado com a impressão que o ataque era o começo de uma tentativa de golpe de Estado, e que os extremistas estariam acatando ordem e orientação que Bolsonaro teria dado “durante muito tempo”.

“Fiquei com a impressão de que era um começo de golpe. De que aquelas pessoas estavam acatando ordem, orientação do Bolsonaro, e fazendo o que Bolsonaro sempre pediu”, afirmou.

