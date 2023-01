Economia Lula diz que não consegue dar aumento de salário-mínimo porque tudo consideram “gasto”

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

"Tudo que a gente fizer para melhorar a vida do nosso povo tem que ser tratado como investimento", defendeu o presidente. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quinta-feira (12), durante a posse da nova presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, que não consegue dar aumento de 3% para o salário-mínimo porque tudo consideram como “gasto”.

“Tudo que a gente faz é gasto. Tudo. […] Enquanto isso, a gente não pode dar aumento de salário-mínimo de 3%, porque é gasto. Não dá certo. Não é possível”, disse Lula. “Nós vamos ter que construir uma outra narrativa nesse País. Tudo que a gente fizer para melhorar a vida do nosso povo tem que ser tratado como investimento”, defendeu.

O salário-mínimo está atualmente em R$ 1.302, valor proposto pelo governo Bolsonaro no fim do ano passado, uma alta real (acima da inflação) de 1,41%. A promessa de integrantes do atual governo era de que o valor iria para R$ 1.320 neste ano, o que resultaria numa alta real de 2,81%, quase os 3% citados por Lula.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no entanto, não garante que o governo elevará o salário-mínimo para R$ 1.320.

Haddad afirmou nessa quinta que houve aumento significativo no número de beneficiários do INSS, cujos pagamentos são, em sua maioria, atrelados ao mínimo. Esse aumento de beneficiários, segundo ele, consumiu o dinheiro no orçamento reservado para aumentar o piso.

“Esses recursos do orçamento foram consumidos pelo andar da fila do INSS. Porque a partir do início do processo eleitoral, por razões que não tem nada a ver com dignidade, a fila começou a andar”, declarou Haddad à tarde, antes da declaração de Lula.

Por causa da inclusão de novas famílias no INSS, Haddad afirmou que o governo está refazendo as contas e só depois decidirá se reajustará o salário-mínimo para R$ 1.320.

A ala econômica do governo defende que o piso seja mantido em R$ 1.302 ao longo de todo este ano. Já parte da ala política teme repercussão negativa e defende um reajuste a partir de 1º de maio.

Caixa

Maria Rita Serrano, tomou posse na noite dessa quinta como nova presidente da Caixa. Ela é a quarta mulher a estar à frente do banco.

Durante a posse, Serrano recebeu uma medalha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um broche em formato de X do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A cerimônia de posse ocorre na Caixa Cultural, em Brasília.

