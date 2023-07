Política Lula diz que não derrotou o bolsonarismo

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lula afirmou que tem “malucos na rua ofendendo pessoas”. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Lula afirmou que tem “malucos na rua ofendendo pessoas”. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesse domingo (23) que o país derrotou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas não ainda os bolsonaristas. Ao discursar para sindicalistas e apoiadores no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), Lula afirmou que tem “malucos na rua ofendendo pessoas” e citou o caso do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e seu filho, que foram hostilizados no aeroporto internacional de Roma, na Itália, no dia 14 de julho.

Lula chamou de “canalha” o empresário Roberto Mantovani, suspeito de hostilizar e agredir o ministro do STF. O xingamento de “canalha” foi utilizado por Bolsonaro no passado para se referir a Moraes.

“Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda”, disse Lula.

“Os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas e nós vamos dizer para eles que queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado”, afirmou o presidente, ao participar da posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Lula acrescentou que as pessoas não precisam gostar uma das outras, mas devem se respeitar. O petista comentou ainda a decisão do PSD de expulsar Roberto Mantovani do partido.

“Um canalha não só ofendeu ele [Moraes] como bateu no filho dele. Esse cara era um empresário de uma empresa alemã. Eu entreguei o nome dele para o chanceler alemão e esse cara foi expulso do partido ontem pelo Kassab”, afirmou Lula, em referência ao presidente nacional do PSD e secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab.

Mantovani e sua esposa, Andrea, são investigados pela Polícia Federal por supostamente terem hostilizado Moraes e agredido o filho do ministro. O casal, no entanto, nega as agressões.

O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, sua esposa e os três filhos prestaram depoimento à Polícia Federal (PF) nessa segunda-feira (24) sobre o caso. Os envolvidos nas supostas agressões a um filho de Moraes e hostilidades dirigidas contra o ministro no aeroporto da capital italiana, são quatro integrantes de uma família de Santa Bárbara D’Oeste (SP): o casal Roberto Mantovani Filho e Andreia Mantovani e o genro Alex Zanatta, além do filho do casal, Giovani Mantovani, que teria tentado conter os outros três.

Andréa teria se aproximado do ministro e o chamado de “bandido, comunista e comprado”. Além dos xingamentos proferidos contra Alexandre de Moraes, o filho dele também teria sido agredido com um tapa por Roberto.

Bolsonaro rebate Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu, na CNN nessa segunda, a declaração do presidente Lula sobre o bolsonarismo.

“Não persegui ninguém enquanto presidente. Para quem diz se orgulhar do comunismo, jamais saberá o que é a democracia. Infelizmente, a democracia que ele [Lula] conhece é a de Fidel Castro, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega“, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-nao-derrotou-o-bolsonarismo/

Lula diz que não derrotou o bolsonarismo

2023-07-24