Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Poderão participar do certame, candidatas do sexo feminino, com idade mínima de 18 completos e que sejam residentes em território nacional.

Estão abertas gratuitamente as inscrições para o concurso de escolha da Corte da Expointer 2023. Poderão participar do certame, candidatas do sexo feminino, com idade mínima de 18 completos e que sejam residentes em território nacional.

As candidatas poderão representar Municípios, Entidades Empresariais, Entidades Associativas, Feiras, Sindicatos, Federações e Confederações de todo o Brasil, bem como inscrição independente.

A direção do certame está sob a responsabilidade da PCBM Eventos desde 2014 e tem o apoio da Subsecretaria do Parque de Exposições Assis Brasil e da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. O regulamento e a ficha de inscrição já estão disponíveis no site www.rainhadaexpointer.com.br.

O concurso que elegerá a Rainha, 1ª e 2ª Princesas da Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, será realizado dia no 23 de agosto, no Centro de Eventos Carlos Rivaci Sperotto, nas dependências do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

As candidatas deverão ter disponibilidade de horários para cumprir toda a programação da EXPOINTER 2023 e representação externa com exclusividade durante o período de reinado, caso sejam eleitas.

Informações: (51) 9771-3795 (whatsapp)

Site: www.rainhadaexpointer.com.br

Instagram: @rainhadaexpointer_rs

