Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes e familiares prestam depoimento sobre hostilidades sofridas na Itália

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

O caso aconteceu quando o ministro do Supremo voltava de uma palestra na Universidade de Siena. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O caso aconteceu quando o ministro do Supremo voltava de uma palestra na Universidade de Siena. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sua esposa e os três filhos prestaram depoimento à Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (24) sobre as supostas agressões sofridas no aeroporto de Roma, Itália.

O caso aconteceu quando o ministro do Supremo voltava de uma palestra na Universidade de Siena. Os envolvidos nas supostas agressões a um filho de Moraes e hostilidades dirigidas contra o ministro no aeroporto da capital italiana, no dia 14 de julho são quatro integrantes de uma família de Santa Bárbara D’Oeste (SP): o casal Roberto Mantovani Filho e Andreia Mantovani e o genro Alex Zanatta, além do filho do casal, Giovani Mantovani, que teria tentado conter os outros três.

Andréa teria se aproximado do ministro e o chamado de “bandido, comunista e comprado”. Além dos xingamentos proferidos contra Alexandre de Moraes, o filho dele também teria sido agredido com um tapa por Roberto.

O acusado alegou à PF que não sabia que a discussão era com o filho do ministro.

