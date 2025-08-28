Política Lula diz que não há espaço para “terceira via” em 2026 e critica o governador de Minas Gerais

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Presidente disse que quanto mais fragmentada estiver a direita nas eleições do próximo ano, “melhor”. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nessa quinta-feira (28) o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e disse não ver espaço para uma terceira via nas eleições presidenciais de 2026. Em entrevista à TV Record de Minas, o petista chamou Zema de “falso humilde” e afirmou que ele mente ao Estado.

“O Zema é um falso humilde, tenta vender uma humildade que não tem. Ele, durante oito anos, não pagou nenhuma dívida (…) Minas merecia um governador melhor”, declarou Lula.

Questionado sobre a disputa presidencial, o presidente afirmou que, quanto mais a direita estiver fragmentada, “melhor”.

“Estamos preparados para ser os primeiros em 2026 outra vez. Eu acho que vai ser polarizado, e acho que não haverá espaço para uma terceira via, as pessoas vão ter que escolher o lado que elas vão estar”, disse.

Lula também disse que conversou com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre uma candidatura ao governo de Minas Gerais, mas que nada foi firmado.

“Pacheco é hoje a figura pública de Minas Gerais mais respeitada. Acho que ele está altamente qualificado para ser candidato ao que quiser. Se ele quiser ser candidato ao governo e a Marília (Campos, prefeita de Contagem pelo PT) vice, seria uma dupla imbatível”, afirmou.

O presidente estará na próxima quinta-feira em Minas Gerais para lançar o novo vale-gás no Aglomerado da Serra, maior favela de Belo Horizonte. O programa batizado de “Gás do Povo” será enviado ao Congresso Nacional em uma medida provisória (MP).

Reformas

Em outro momento da entrevista, Lula agradeceu o trabalho do Congresso Nacional para aprovar a reforma tributária, que começará a ter efeitos na economia a partir de 2027.

“Possivelmente é a reforma tributária mais moderna do que a de qualquer país do mundo. E ,segundos os institutos de pesquisa e segundo o meu vice-presidente Geraldo Alckmin, só a reforma tributária vai fazer com que a economia brasileira possa crescer, já de média, durante vários anos, acima de 12%”, afirmou o presidente.

Lula disse que o Congresso vai votar na próxima semana a isenção de imposto de renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil por mês. E, vai taxar as pessoas que ganham mais de R$ 1 milhão por ano, em 10%.

“Estamos fazendo com que a tributação seja mais justa. E estamos cumprindo uma coisa que eu prometi há muito tempo, estamos colocando o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda”, afirmou o presidente. (Com informações do jornal O Globo e do Valor Econômico)

