Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez sua terceira viagem ao Rio Grande do Sul. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nessa quarta-feira (15) que não sabia que existiam tantas pessoas negras no Rio Grande do Sul. A declaração do presidente ocorreu durante evento no Estado, em que anunciou medidas do governo federal para a reconstrução do local e auxílio às famílias atingidas pela tragédia climática.

“Eu falei para a Janja: ‘eu não tinha noção que, no Rio Grande do Sul, tinha tanta gente negra’ e, no Fantástico (programa da TV Globo), apareceu muita gente e eu falei ‘não é possível’. E aí a Janja falou ‘é porque são os mais pobres e porque moram nos lugares mais arriscados de serem vítimas dessas coisas”, afirmou o presidente.

De acordo com o Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 15% dos gaúchos são negros (pretos e pardos), o que corresponde a 1,66 milhão de pessoas.

O Censo do IBGE também mostrou que o Estado possui a maior população quilombola da Região Sul e a 13ª de todo o País, com 29.056 pessoas. O Rio Grande do Sul também é a unidade federativa com o número relativo mais elevado de autodeclarados adeptos das religiões de matriz africana.

São Leopoldo, cidade onde foi realizado o evento do governo federal nesta quarta, é uma das mais atingidas pelas enchentes no Estado. No município, o petista anunciou medidas de assistência, entre elas o auxílio de R$ 5,1 mil para cada família atingida pela tragédia climática e a criação da Secretaria Extraordinária da Presidência para o Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, que será chefiada por Paulo Pimenta, ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência (Secom).

Moderno

Lula também disse que está ficando “moderno” e está beijando as pessoas durante compromissos da Presidência. Segundo o presidente, os cumprimentos são destinados a mulheres e homens. A declaração foi dada em São Leopoldo.

“É muito importante abraçar todos vocês. Eu até estou beijando muito as pessoas agora, coisa que eu não fazia. Eu estou ficando moderno agora. Para mim, pode ser homem ou mulher, eu vou beijando logo. Não tem mais problema”, afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

