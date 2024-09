Política Lula diz que o dono da rede social X, Elon Musk, deve respeitar as decisões do Supremo e não pode ofender autoridades

30 de agosto de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (30) que o dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, deve respeitar as decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e não pode ofender autoridades brasileiras.

“Todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele cumpre ou vai ter que tomar outra atitude”, disse Lula em entrevista.

“Não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê?”, acrescentou.

“Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade com complexo de vira-lata”, prosseguiu o petista.

Na quarta-feira (28), o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que o X nomeasse, em até 24 horas, um representante da empresa no Brasil. Logo após vencer o prazo estabelecido por Moraes, a rede social anunciou que não iria cumprir a determinação do magistrado.

“Em breve, esperamos que o ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil, simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos”, diz um comunicado publicado na própria plataforma.

