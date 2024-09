Economia Desemprego no Brasil recua para 6,8% no trimestre encerrado em julho, a menor taxa da série histórica para o período

Os dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua foram divulgados pelo IBGE

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,8% no trimestre encerrado em julho, recuando 0,7 ponto percentual em relação aos três meses anteriores e 1,1 ponto percentual na comparação com o mesmo período de 2023.

Essa foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em julho da série histórica da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, iniciada em 2012, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A população desocupada (7,4 milhões de pessoas) recuou nas duas comparações: -9,5% (menos 783 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e -12,8% (menos 1,1 milhão de pessoas) na comparação anual. Esse é o menor contingente de desocupados desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015.

A população ocupada (102 milhões) bateu novo recorde da série histórica iniciada em 2012, crescendo em ambas as comparações: 1,2% (mais 1,2 milhão de pessoas) no trimestre e 2,7% (mais 2,7 milhões de pessoas) no ano.

O rendimento real habitual de todos os trabalhadores (R$ 3.206) ficou estável na comparação trimestral e cresceu 4,8% na anual.

