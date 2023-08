Política Lula diz que o Estado brasileiro retomou sua capacidade de planejamento

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Em seu discurso, Lula destacou ainda que a sociedade voltou a ter papel fundamental nas definições estratégicas do País Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil . (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao assinar o Projeto de Lei do PPA (Plano Plurianual) 2024-2027 (PPA), que será enviado para análise de deputados e senadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (30) que o Estado brasileiro retomou sua capacidade de planejamento. “Voltamos a olhar para o futuro e a traçar as rotas do desenvolvimento inclusivo”, afirmou.

Em seu discurso, Lula destacou ainda que a sociedade voltou a ter papel fundamental nas definições estratégicas do País. “A participação social, que ficou, por anos, abandonada, está de volta. De volta a uma centralidade que nunca deveria ter perdido. Como resultado, temos um PPA que é, de fato, participativo, que enxerga com os olhos do povo brasileiro o que somos hoje e que entende as tendências e necessidades que teremos num futuro tão próximo”.

“O planeta Terra está em transformação e o Brasil não está imune a essas mudanças. Estou falando de desafios como a transição demográfica, a maior demanda mundial por alimentos, a intensificação das mudanças climáticas e a digitalização da economia e das relações sociais entre outras”, ressaltou o presidente.

