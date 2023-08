Política Presidente da Câmara dos Deputados decide não prorrogar CPIs e abre caminho para criação da comissão da 123milhas

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

De acordo com interlocutores do presidente da Câmara, há avaliação de que as CPIs que não serão prorrogadas causam muito barulho e polarização Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou a deputados nesta quarta-feira (30) que não irá prorrogar os trabalhos das CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) em andamento na Casa, como a do MST e a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de janeiro.

A medida abre caminho para abertura de outras investigações, como a CPI da 123milhas, que pode investigar empresas acusadas de prejudicar o consumidor. De acordo com interlocutores do presidente da Casa, há avaliação de que as CPIs que não serão prorrogadas causam muito barulho e polarização.

Apenas cinco CPIs podem funcionar simultaneamente na Câmara, definidas pela ordem de apresentação do requerimento. Nesta manhã, Lira esteve reunido com os deputados Felipe Carreiras (PSB-PE), relator da CPI das apostas esportivas, e Duarte Jr. (PSB-MA), autor do pedido de abertura da CPI da 123 milhas.

Na saída do encontro, Duarte Jr. afirmou que Lira recebeu bem a ideia de criar uma comissão que possa resultar na reparação do prejuízo de consumidores.

O deputado disse que, com a comissão, irá garantir a quebra de sigilos dos donos da empresa. “Juntos, vamos quebrar o sigilo bancário da empresa e seus sócios e garantir a plena adequada reparação aos consumidores brasileiros”.

Além da investigação da agência de viagens 123milhas, que cancelou pacotes de viagem neste fim de ano, também estariam na mira os serviços de empresas como Booking, Hotel Urbano, entre outras.

