Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Contra o Bolívar, o centroavante marcou três gols e levou o Inter a semifinal da Libertadores Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter mostrou que realmente tem centroavante decisivo. Enner Valencia comandou a vitória na Bolívia e no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Na noite desta terça-feira (29), o equatoriano marcou dois gols e levou o clube gaúcho até a semifinal da Libertadores da América. Além disso, igualou a artilharia do Colorado na competição, em apenas quatro partidas.

Até o início do duelo, Alan Patrick era o artilheiro do clube na competição sul-americana. O camisa 13 já tinha aproximado o Colorado da semifinal com o gol na vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar, em La Paz. Antes, fez gol também na partida contra o River Plate, na Argentina.

“É um grande jogador. Goleador de nível mundial. Está comprovando em campo. Os resultados mostram isso, dando alegria a todo mundo. Quando jogador é inteligente, procuramos mais rápido entender as características dele. Que bom que essa parceria tem dado certo”, disse Alan Patrick.

Mesmo com os gols anotados, Valencia não ficou quieto e incomodou os adversários. Além disso, com as suas movimentações, acabou abrindo espaços para que Wanderson, Mauricio e Alan Patrick tentassem aumentar o placar.

2023-08-30