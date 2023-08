Inter Saiba quanto o Inter recebeu de premiação na Libertadores

30 de agosto de 2023

Foto: Ricardo Duarte/Inter

Além do momento positivo dentro de campo na Libertadores da América, o Inter está comemorando por outro motivo. Os cofres do clube estão recebendo um grande valor pelo o avanço nas fases da competição. O Colorado recebeu mais de US$ 2,3 milhões em premiação, cerca de R$ 11,26 milhões pela cotação atual.

Ao todo, o Inter já alcançou a marca de R$ 44,5 milhões em premiações na Libertadores. Este número supera o que o clube previa arrecadar na competição, segundo o conforme o orçamento da temporada de 2023.

Com a classificação garantida, o clube gaúcho recupera o débito da Copa do Brasil. No torneio nacional, a direção também estipulou as quartas de final como meta, mas a equipe foi eliminada nas oitavas para o América-MG.

Veja números

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 14,6 milhões) + US$ 300 mil por vitória (R$ 4,2 milhões)

US$ 3 milhões (R$ 14,6 milhões) + US$ 300 mil por vitória (R$ 4,2 milhões) Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,1 milhões

US$ 1,25 milhão (R$ 6,1 milhões Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,2 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 8,2 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,2 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 11,2 milhões) Total: US$ 9,15 milhões (R$ 44,5 milhões)

Saiba quanto o Inter recebeu de premiação na Libertadores

