Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

Entre os Estados brasileiros, apenas o Rio Grande do Sul registrou fechamento de vagas entre todos os segmentos econômicos Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O setor de serviço foi o grande responsável pela abertura líquida de 142.702 vagas de trabalho com carteira assinada em julho. Conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta quarta-feira (30), o setor respondeu pela abertura de 56.303 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 26.744 vagas.

Já a construção civil gerou 25.423 vagas em julho, e um saldo de 21.254 contratações na indústria geral. Na agropecuária, foram criadas outras 12.978 vagas no mês.

Entre os Estados brasileiros, apenas o Rio Grande do Sul registrou fechamento de vagas entre todos os segmentos econômicos, com perda líquida de 2.129 empregos formais. Este é o terceiro mês que os gaúchos apresentam queda no saldo de emprego com carteira assinada, tendo verificado um saldo de -2.252 no fechamento de vagas em maio e -483 em junho.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.032,56 em julho. Comparado ao mês anterior, houve aumento de R$ 19,33 no salário médio de admissão.

Entre os grupos populacionais, houve crescimento de 43.947 postos para mulheres e 98.755 para os homens. No que se refere à População com Deficiência, identificou-se saldo positivo de 452 postos de trabalho. O emprego em julho foi positivo para pardos (+75.918), brancos (+15.919), pretos (+13.035), amarelos (+720) e indígenas (+311).

