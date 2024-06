Política Lula compara o presidente do Banco Central a Sergio Moro e diz que ele trabalha para prejudicar o Brasil

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O petista também ironizou a presença de Campos Neto em um jantar promovido pelo governador de São Paulo Foto: Lula Marques/Agência Brasil O petista também ironizou a presença de Campos Neto em um jantar promovido pelo governador de São Paulo. (Foto: Lula Marques/ Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (18) que o chefe do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, “tem lado político” e “trabalha para prejudicar o País”. Segundo o petista, o comportamento da autarquia é a única “coisa desajustada” no Brasil no momento.

“É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do BC que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o País do que para ajudar o País. Não tem explicação a taxa de juros do jeito que está”, disse Lula em entrevista.

Durante a entrevista, o presidente comparou Campos Neto com Moro e disse que o chefe do BC tem mesmo papel, “com rabo preso a compromissos políticos”. Lula reclamou ainda que o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas tem mais influência sobre Campos Neto do que ele. “É preciso saber a quem Campos Neto é submetido.”

As declarações ocorreram na véspera do dia em que o Copom (Comitê de Política Monetária) anunciará a sua decisão sobre a taxa Selic, com ampla expectativa do mercado financeiro de manutenção dos juros no patamar de 10,50% ao ano, encerrando um ciclo de sete cortes consecutivos.

Ainda tecendo críticas ao presidente do BC, Lula ironizou a presença de Campos Neto em um jantar promovido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes, no dia 10.

“Eu já lidei por muito tempo com o BC. Eu duvido que esse Roberto Campos tenha mais autonomia do que tinha o Meirelles. O que é importante é saber a quem esse rapaz é submetido? Como é que ele vai em uma festa em São Paulo quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele?”, indagou o presidente da República.

“Como é que você vai convencer o empresário de fazer investimentos se ele tem que pagar uma taxa de juros absurda? Então, é preciso baixar a taxa de juros, compatível com a inflação. A inflação está totalmente controlada. Agora, fica-se inventando discurso de inflação do futuro, que vai acontecer. Vamos trabalhar em cima do real”, afirmou o presidente.

Lula também falou sobre o perfil do executivo que ele quer para substituir Campos Neto. “Presidente do BC será uma pessoa madura, responsável, com respeito pelo cargo que exerce e que não se submeta à pressão do mercado.”

Além disso, emendou o presidente, o executivo também dever ter na cabeça a meta de crescimento do País. “Vou escolher um chefe que seja uma pessoa com compromisso com o desenvolvimento do País e também com o controle de inflação.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-o-presidente-do-banco-central-tem-lado-politico-e-trabalha-para-prejudicar-o-pais/

Lula compara o presidente do Banco Central a Sergio Moro e diz que ele trabalha para prejudicar o Brasil

2024-06-18