Questionado sobre as disputas comerciais e territoriais que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu com outros países desde que reassumiu a Casa Branca, em 20 de janeiro, o presidente Lula afirmou que o republicano “vive de bravata”.

Segundo o presidente brasileiro, os “Estados Unidos também precisam do mundo”, e Trump terá de aprender a “conviver harmonicamente com Brasil, México e China”.

“Você tem um tipo de político que vive de bravata. O presidente Trump fez a campanha assim. Tomou posse e já anunciou ocupar a Groenlândia, anexar o Canadá, mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, retomar o Canal do Panamá. Nenhum país pode brigar com todo mundo todo o tempo”, disse Lula em entrevista nesta quarta-feira (5).

O presidente brasileiro voltou a afirmar que, se Trump levar adiante a ideia de aumentar a taxação sobre produtos brasileiros, o Brasil adotará a reciprocidade. Ou seja, também elevará suas tarifas.

“É o mínimo de decência usar a lei da reciprocidade. Para nós, o que seria importante é os Estados Unidos baixarem a taxação e nós baixarmos a taxação. Mas, se ele ou qualquer país aumentar a taxação com o Brasil, nós iremos usar a reciprocidade. Iremos taxar eles também. É simples e é muito democrático”, declarou Lula.

“Os Estados Unidos estão se isolando do mundo. E isso não é importante, nem para eles nem para o mundo. Como que a gente vai prescindir de um país do tamanho da China, da Índia, da Rússia, do México, dos países africanos? É preciso bom senso”, concluiu.