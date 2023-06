Política Lula diz que permanência da ministra do Turismo no cargo é delicada e impasse com o partido União Brasil tem que ser resolvido

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

O governo tenta uma saída para que grupo de Waguinho (E) e Daniela (D) não fique desassistido. (Foto: Reprodução/Instagram)

Na reunião em que deu uma sobrevida a Daniela Carneiro no Ministério do Turismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou à ministra que existe um problema concreto envolvendo sua permanência no primeiro escalão do governo, que é o pedido do União Brasil para rever seus ministérios. Na avaliação de integrantes do governo, a permanência de Daniela no Turismo será momentânea e a preocupação do Planalto, agora, é não deixar a ministra desassistida com a demissão.

O presidente argumentou que era natural que o ministério de Daniela fosse o primeiro a ser analisado para eventual troca já que o grupo político de Daniela entrou em litígio com a legenda. Após divergências com o presidente nacional do União, Luciano Bivar (PE), o marido de Daniela, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, trocou o partido pelo Republicanos e Daniela também encaminha sua saída da sigla.

O União Brasil tem três ministérios no governo Lula: Comunicações, Integração Nacional e Turismo. A bancada do União na Câmara, formada por 59 deputados, não se sente contemplada com as indicações e escolheu o nome do deputado federal Celso Sabino para assumir o Turismo. Juscelino Filho ocupa o Ministério das Comunicações, enquanto Waldez Goes chefia a Integração Nacional. Ambas são indicações de Alcolumbre feitas durante a formação do governo.

Durante a conversa no Palácio do Planalto, Lula disse que o movimento, se confirmado, ocorrerá por um motivo político. Não ficou estabelecido uma data para Daniela deixar a pasta. O presidente elogiou o trabalho da ministra diversas vezes e disse que o ministério vem sendo bem avaliado. Porém, reforçou que havia necessidade de resolver o impasse com o União Brasil. Daniela participará da reunião ministerial desta quinta-feira (15) quando levará um balanço das ações desenvolvidas pela sua pasta nos primeiros meses de governo.

Segundo um dos presentes, Lula fez questão de reforçar a gratidão dele a Waguinho e Daniela, pelo apoio durante a campanha, e reafirmou o compromisso com o casal. Waguinho é considerado um dos maiores cabos eleitorais do Rio de Janeiro e durante a campanha teve seu apoio disputado por Lula e Bolsonaro. O casal decidiu apoiar Lula e auxiliou na aproximação do petista com evangélicos.

O prefeito de Belford Roxo aproveitou a conversa para levar demandas de repasse de recursos para saúde do município do Baixada Fluminense que Lula pediu celeridade para atender.

Após o encontro, Daniela escreveu no Twitter que ela e o presidente Lula “seguem juntos”:

“Apresentei ao presidente Lula alguns projetos e ações do Ministério do Turismo. Para os próximos meses. Seguimos juntos no trabalho para fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento econômico e social do nosso Brasil.”

A última agenda de Daniela como ministra ocorreu com o colega Wellington Dias, no começo da manhã dessa terça (13) no Ministério do Desenvolvimento Social. Por uma hora, falaram de parcerias entre o Turismo e o Bolsa Família, programa capitaneado pela pasta de Dias.

Mesmo pressionada a deixar o ministério, Daniela tem feito questão de manter a agenda à frente da pasta. Pela manhã, reuniu sua equipe técnica para reunião com o ministro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias. No encontro, trataram de um programa de inclusão sócio econômico de qualificação integrantes do Cadastro Único para trabalhar no setor do Turismo.

Lula diz que permanência da ministra do Turismo no cargo é delicada e impasse com o partido União Brasil tem que ser resolvido

