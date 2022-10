Política Lula diz que segundo turno contra Bolsonaro é “só a prorrogação”

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Candidato do PT à Presidência discursou após resultado do 1º turno de votação. (Foto: Reprodução)

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, disse neste domingo (2) que o segundo turno das eleições será “apenas uma prorrogação”. O petista discursou, em São Paulo, logo após a divulgação do resultado do 1º turno das eleições de 2022.

Lula disputará o segundo turno com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Às 22h35, o petista tinha 48,28% dos votos válidos, e o candidato do PL à reeleição, 43,33% dos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por esses números, nenhum dos dois poderia vencer em primeiro turno, o que acontece quando o candidato à Presidência supera os 50% de votos válidos.

“Durante toda esta campanha, a gente esteve à frente nas pesquisas de opinião pública, de todos os institutos, e eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições e eu quero dizer pra vocês que nós vamos ganhar estas eleições. Isso pra nós é apenas uma prorrogação”, disse o candidato.

Lula afirmou ainda que “quem sabe, pra desgraça de alguns” ainda tem 30 dias para fazer campanha e que pretende viajar mais e “conversar mais com as pessoas”.

“Nós vamos ter que viajar mais, fazer mais ato, mais comício, mais debate, vamos ter que conversar mais com as pessoas e vamos ter que convencer a sociedade brasileira daquilo que nós estamos propondo”, afirmou Lula.

O petista disse ainda que o segundo turno é uma chance de “amadurecer” as propostas e a “conversa com a sociedade”.

“Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno, todas. O que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio antes de você ganhar para você mostrar pro povo o que vai acontecer, o que vai governar este país”, disse Lula.

Após o pronunciamento, o candidato informou que seguirá para a Avenida Paulista, em São Paulo.

Outros discursos

O vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), também discursou e disse que “agora já é começar a segunda tarefa”.

“Estamos em festa, fomos pro segundo turno, primeiro lugar, mais de 5 milhões de votos a frente e agora já é começar a segunda tarefa, que é ganhar a eleição, salvar a democracia e fazer o Brasil voltar a crescer”, afirmou Alckmin.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, agradeceu os votos que Lula recebeu no primeiro turno e disse que “eleição em dois turno significa ganhar duas vezes”.

“[Agradecemos] aos mais de 56 milhões de votos que tivemos neste primeiro turno, demonstrando a confiança do povo, demonstrando a vontade do povo na esperança de ter a transformação do país. E ter uma eleição em dois turno significa ganhar duas vezes, ganhamos no primeiro e ganharemos no segundo”, disse Gleisi.

Segundo turno

O segundo turno está marcado para daqui a quatro semanas, no dia 30. O candidato eleito toma posse no cargo no próximo dia 1º de janeiro, em cerimônia no Congresso Nacional.

Desta vez, o mandato presidencial terá quatro dias a mais: uma reforma eleitoral aprovada em 2021 definiu que, em 2027, a posse presidencial será em 5 de janeiro.

