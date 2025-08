Política Lula diz que só ligará para Trump quando houver disposição para o diálogo: “Não vou me humilhar”

6 de agosto de 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista à agência de notícias Reuters, que só pretende ligar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando sentir que há uma disposição real para o diálogo. Até lá, declarou que não irá se humilhar.

Segundo Lula, a intenção é discutir o chamado tarifaço com os países do Brics — grupo formado por economias em desenvolvimento como Brasil, China, Rússia, Índia e outros.

Lula e Trump, adversários políticos em espectros opostos, nunca conversaram diretamente.

“Pode ter certeza de uma coisa: no dia em que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar”, afirmou o presidente.

A declaração ocorre em meio à crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos após o anúncio de tarifas comerciais contra produtos brasileiros — medida imposta de forma unilateral por Trump.

A sobretaxa de 50% sobre produtos do Brasil entrou em vigor nesta quarta-feira (6) e é a mais alta já imposta pelo atual governo norte-americano.

De acordo com estimativas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), aproximadamente 35,9% das exportações brasileiras aos EUA serão impactadas.

A medida prevê exceções para itens como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. No entanto, carnes e café estão entre os produtos afetados.

Questionado se a relação entre Brasil e Estados Unidos atravessa hoje o pior momento dos últimos 200 anos, Lula afirmou que a origem do problema é clara.

“Vamos colocar as coisas como realmente aconteceram: o presidente Trump, categoricamente e publicamente, é contra o multilateralismo. Ele prefere o unilateralismo. Prefere negociar país com país, em vez de negociar por meio da OMC [Organização Mundial do Comércio]”, declarou.

Também nesta quarta, o Brasil acionou formalmente a OMC para iniciar um processo contra os EUA em razão das tarifas. O governo brasileiro solicitou consultas — etapa inicial anterior à abertura de um painel, mecanismo de julgamento dentro da organização.

Apesar de a OMC estar fragilizada, o governo brasileiro entende que o gesto é necessário. Lula, defensor do sistema multilateral, quis reforçar esse compromisso.

Brics

Outros países do Brics, como a Índia, também foram atingidos pelas tarifas impostas por Trump. O presidente norte-americano argumenta que seu país acumula déficits comerciais com essas nações — o que não se aplica ao Brasil, com quem os EUA mantêm superávit.

“Vou tentar fazer uma discussão com eles [Brics] sobre como cada país está inserido na situação, qual é a implicação para cada um, para que possamos tomar uma decisão conjunta”, disse Lula.

“É importante lembrar que o Brics tem dez países no G20”, completou, referindo-se ao grupo das 20 maiores economias do mundo.

