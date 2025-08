Economia Balança comercial brasileira tem superávit de mais de 7 bilhões de dólares em julho

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Resultado representa queda de 6,3% frente ao mesmo período do ano passado, quando saldo foi de US$ 7,6 bilhões. Foto: Reprodução

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,1 bilhões em julho de 2025, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (6) pela Secretaria de Comércio Exterior do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

O resultado é uma queda de 6,3% frente ao registrado no ano passado, quando o saldo foi de US$ 7,6 bilhões.

O valor é resultado de exportações que somaram US$ 32,3 bilhões e importações de US$ 25,2 bilhões. A corrente de comércio totalizou US$ 57,5 bilhões no mês, com crescimento de 6,3% na comparação com julho de 2024.

No mês de julho, as exportações cresceram 4,8%. As vendas foram impulsionadas pela indústria de transformação, que cresceu 7,4% na comparação com o mesmo mês de 2024. As vendas de carne bovina registraram alta de 46,9%.

Do lado das importações, houve avanço de 8,4% em relação a julho de 2024.

Motores e máquinas (43,9%), inseticidas (41%) e fertilizantes (21,6%) foram os itens que registraram a maior alta nas importações.

No acumulado do ano, de janeiro a julho, as exportações brasileiras somaram US$ 198 bilhões, uma leve alta de 0,1% na comparação com o mesmo período de 2024. As importações, por outro lado, cresceram 8,3% e atingiram US$ 161 bilhões.

Brasil X EUA

As exportações do Brasil com destino aos Estados Unidos se mantiveram estáveis, com leve aumento de 3,8%.

Já as importações de produtos americanos cresceram 18% no mês.

