Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Com foco no confronto de domingo, elenco do Grêmio orienta treinos técnico-táticos em Porto Alegre. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com foco no confronto de domingo, elenco do Grêmio orienta treinos técnico-táticos em Porto Alegre. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quarta-feira (6), o Grêmio realizou seu segundo treinamento da semana visando o duelo contra o Sport Recife, marcado para domingo, às 20h30, na Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As atividades ocorreram no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

O dia começou com um aquecimento comandado pela equipe de preparação física, que envolveu corrida, alongamentos, deslocamentos laterais, passes e rondo com posse e pressão. Em seguida, o técnico Mano Menezes conduziu exercícios voltados para situações de jogo e ajustes táticos.

Em uma metade do campo, o elenco foi submetido a duelos de ataque contra defesa, com jogadas aéreas e disputas de 4 contra 4. O tempo de cada ação foi limitado a 30 segundos tanto para finalizações quanto para contra-ataques com troca de passes até o meio-campo.

Na etapa final, Mano dividiu o grupo em dois times para disputas de 1 contra 2 e 2 contra 3, além de jogadas pelas laterais, cruzamentos e finalizações — encerrando a movimentação do dia.

O grupo gremista volta ao CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira (7), a partir das 10h, para dar sequência à preparação em busca dos três pontos diante da torcida tricolor.

