Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

A atuação contra o Vasco, escancarou a instabilidade que a equipe tenta superar no duelo decisivo contra o Fluminense. Foto: Ricardo Duarte/Internacional A atuação contra o Vasco, escancarou a instabilidade que a equipe tenta superar no duelo decisivo contra o Fluminense.(Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio Beira-Rio, o Inter enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Maracanã, em busca de uma classificação às quartas de final. Para avançar no torneio, o time gaúcho precisa vencer por dois ou mais gols de diferença; uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis.

O confronto marca a troca de momentos entre as equipes. O Fluminense encerrou uma sequência de quatro derrotas justamente contra o Colorado, e desde então acumulou duas vitórias consecutivas — a segunda delas contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Já o Inter, que havia completado quatro partidas de invencibilidade, sofreu duas derrotas seguidas, incluindo a da última rodada nacional, diante do São Paulo.

O rendimento recente reacendeu questionamentos da torcida e da imprensa local. A apatia demonstrada contra o Fluminense, especialmente no segundo tempo no Beira-Rio, foi interpretada como sintomática de uma equipe que ainda não encontrou estabilidade sob o comando de Roger Machado. Embora tenha conseguido escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão, o desempenho nas últimas semanas trouxe de volta críticas já vistas em outros momentos da temporada.

Mesmo com a recuperação pontual nas vitórias contra Vitória, Ceará e Santos, a atuação contra o Vasco — definida como os piores 30 minutos da equipe em 2024 — e o baixo aproveitamento em jogos decisivos levantaram dúvidas sobre o preparo do grupo colorado para confrontos eliminatórios.

Do lado tricolor, a vitória no confronto de ida representou um respiro após o desgaste físico e emocional da campanha no Mundial de Clubes. A equipe de Renato Portaluppi buscou reorganização tática após os tropeços no Brasileirão, e contou com boa atuação coletiva diante do Inter.

2025-08-06