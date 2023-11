Política Lula diz que todo homem que “ama a família” precisa “criar juízo” e fazer exame de próstata

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Presidente afirmou que pior do que o médico "dar um toque" é morrer por conta de uma doença que poderia ser curada. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo nessa terça-feira (7), para que os homens realizem o exame de toque retal para prevenir o câncer de próstata. Na live semanal “Conversa com o Presidente”, o petista disse que todo homem “que ama a família” precisa “criar juízo” e fazer o procedimento.

“Todo homem que se preza, se respeita, respeita a família, gosta da família, gosta da sua mulher, gosta dos seus filhos, gosta do seu pai, da sua mãe e gosta dele próprio e da sua vida precisa criar juízo e fazer o exame de próstata”, afirmou o petista.

Apelo

Segundo o presidente, pior do que realizar o procedimento é “morrer por conta de uma doença que você poderia curar”. De acordo com o Ministério da Saúde, 15.841 homens foram a óbito por causa do câncer de próstata no ano passado.

“Tem vários tipos de exame, mas tem um que os homens têm medo, que é o chamado toque. É muito importante que faça, porque muito pior do que o médico ‘dar um toque’ é você descobrir que está com câncer e morrer por conta de uma doença que você poderia curar”, afirmou Lula.

O petista também fez um pedido para os meios de comunicação, para que instruam os homens a realizarem o exame com um proctologista no Novembro Azul. “Quero fazer um apelo às emissoras de rádio e televisão. Não precisa ser propaganda paga. Cada emissora de rádio e televisão tem a obrigação ética de começar instruindo a sociedade brasileira.”

Doença

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não melanoma). Em valores absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Incidência maior também nos estados onde o acesso da população aos médicos e às tecnologias diagnósticas são mais fáceis.

A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto (parte final do intestino grosso). A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. A próstata produz parte do sêmen, líquido espesso que contém os espermatozoides, liberado durante o ato sexual.

Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela evolução dos métodos diagnósticos (exames), pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país e pelo aumento na expectativa de vida.

Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. A maioria, porém, cresce de forma tão lenta (leva cerca de 15 anos para atingir 1 cm³) que não chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem.

Para o triênio 2023-2025, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou que devem ser registrados 71.730 casos por ano no País. Segundo o instituto, o número serve como um alerta para a importância da realização dos exames de prevenção.

