Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Lula diz que três mandatos como presidente incomodaram muita gente: “Imagina se tiver o quarto”

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Durante evento em Sorocaba, Lula falou sobre tentar reeleição em 2026

Foto: Reprodução/Canal Gov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que seu três mandatos incomodaram “muita gente” e disse que seus apoiadores devem se preparar para um possível quarto governo.

“Um mandato do Lula incomodou muita gente. Dois mandatos incomodaram muito mais. Três mandatos muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato… Como eles vão ficar incomodados? Então, se preparem que tem coisa aí para frente”, afirmou.

Lula deu a declaração durante um evento em Sorocaba (SP). O presidente, que completa 80 anos em outubro, voltou a comentar, durante o discurso, sobre a possibilidade de disputar a reeleição em 2026.

No momento, Lula aparece como favorito para conquistar o inédito quarto mandato presidencial. Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turno na disputa para a Presidência da República nas eleições de 2026, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira.

Lula conseguiu reverter a queda de popularidade registrada no começo de 2025, sobretudo em razão da redução do preço dos alimentos e da posição diante do tarifaço dos EUA.

Conforme pesquisas, Lula tem sido bem avaliado por sua postura em relação à taxa de 50% imposta aos produtos brasileiros pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O líder americano busca interferir no STF (Supremo Tribunal Federal) para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por retentiva de golpe.

“Eu quero cuidar deste país, e é por isso que o presidente americano não tem que dar palpite aqui. Daqui cuidamos nós. Soberania não é sobre cuidar da fronteira, é sobre cuidar do povo, e por isso não temos medo”, disse Lula. Para 2026, o governo prepara outras ações a fim de impulsionar a popularidade de Lula.

Uma das medidas é a nova modalidade do Auxílio Gás, chamada de Gás para Todos, com a precisão de distribuição de botijões de gás de cozinha para mais de 15 milhões de famílias de baixa renda.

Em Sorocaba, Lula disse que, durante reunião com ministros nesta quarta, aprovou o envio ao Congresso de um projeto para implementar o programa.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil
https://www.osul.com.br/lula-diz-que-tres-mandatos-como-presidente-incomodaram-muita-gente-imagina-se-tiver-o-quarto/ Lula diz que três mandatos como presidente incomodaram muita gente: “Imagina se tiver o quarto” 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil
Política “Foi o calor da emoção”, diz Flávio sobre Eduardo xingar Jair Bolsonaro
Dicas de O Sul Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações gratuitas
Rio Grande do Sul Polícia Penal gaúcha recebe o reforço de 139 servidores
Política Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump sobre como reagir ao tarifaço, afirma a Polícia Federal
Política Advogado de Bolsonaro diz que pedido de asilo na Argentina foi uma “sugestão” descartada pelo ex-presidente
Política Governo brasileiro comprará produtos perecíveis que seriam exportados para os Estados Unidos, diz ministro
Política Imprensa internacional repercute suposto plano de Bolsonaro de pedir asilo político à Argentina
Economia INSS suspende contratos com a Crefisa por coação de aposentados, venda casada e outras irregularidades
Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul terá temporais com rajadas de vento, granizo e chuva intensa a partir desta sexta
Pode te interessar

Política “Foi o calor da emoção”, diz Flávio sobre Eduardo xingar Jair Bolsonaro

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil

Política Oposição elege presidente e relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz esperar que o presidente dos Estados Unidos revogue sanções contra ele