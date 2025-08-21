Política Lula diz que três mandatos como presidente incomodaram muita gente: “Imagina se tiver o quarto”

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Durante evento em Sorocaba, Lula falou sobre tentar reeleição em 2026 Foto: Reprodução/Canal Gov Foto: Reprodução/Canal Gov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (21) que seu três mandatos incomodaram “muita gente” e disse que seus apoiadores devem se preparar para um possível quarto governo.

“Um mandato do Lula incomodou muita gente. Dois mandatos incomodaram muito mais. Três mandatos muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato… Como eles vão ficar incomodados? Então, se preparem que tem coisa aí para frente”, afirmou.

Lula deu a declaração durante um evento em Sorocaba (SP). O presidente, que completa 80 anos em outubro, voltou a comentar, durante o discurso, sobre a possibilidade de disputar a reeleição em 2026.

No momento, Lula aparece como favorito para conquistar o inédito quarto mandato presidencial. Lula lidera em todos os cenários de 1º e 2º turno na disputa para a Presidência da República nas eleições de 2026, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira.

Lula conseguiu reverter a queda de popularidade registrada no começo de 2025, sobretudo em razão da redução do preço dos alimentos e da posição diante do tarifaço dos EUA.

Conforme pesquisas, Lula tem sido bem avaliado por sua postura em relação à taxa de 50% imposta aos produtos brasileiros pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O líder americano busca interferir no STF (Supremo Tribunal Federal) para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por retentiva de golpe.

“Eu quero cuidar deste país, e é por isso que o presidente americano não tem que dar palpite aqui. Daqui cuidamos nós. Soberania não é sobre cuidar da fronteira, é sobre cuidar do povo, e por isso não temos medo”, disse Lula. Para 2026, o governo prepara outras ações a fim de impulsionar a popularidade de Lula.

Uma das medidas é a nova modalidade do Auxílio Gás, chamada de Gás para Todos, com a precisão de distribuição de botijões de gás de cozinha para mais de 15 milhões de famílias de baixa renda.

Em Sorocaba, Lula disse que, durante reunião com ministros nesta quarta, aprovou o envio ao Congresso de um projeto para implementar o programa.

