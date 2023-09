Mundo Lula diz que Vladimir Putin não será preso se vier ao Brasil para a cúpula do G-20 em 2024

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente russo é alvo de mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra. (Foto: Kremlin/Fotos Públicas)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o líder russo Vladimir Putin não será preso se vier ao Brasil. A afirmação foi feita ao ser questionado se ele seria convidado para participar da reunião do G-20 no Brasil – grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo – e Lula confirmou que o presidente da Rússia receberá o convite.

“Eu acho que o Putin pode ir tranquilamente para o Brasil. Eu posso lhe dizer, se eu for o presidente do País e ele for ao Brasil, não há por que ele ser preso”, disse em entrevista ao canal indiano Firstpost , no sábado (9). “Ninguém vai desrespeitar o Brasil, porque tentar prender ele no Brasil é desrespeitar o Brasil. É preciso as pessoas levarem muito a sério isso”, acrescentou.

Lula está na Índia para a 18ª Cúpula do G-20, encontro no qual o Brasil assumirá a liderança do grupo a partir de dezembro. Em março, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão contra Putin por crimes de guerra, ele não compareceu à Cúpula pois corre o risco de ser detido se deixar o país.

Por ser signatário do acordo que criou o tribunal, o Brasil deve cumprir os mandados caso o presidente russo viesse ao país. Se Lula não determinar a prisão de Putin no Brasil, caso ele venha ao país, o presidente estaria descumprindo um acordo internacional.

“Eu acredito que o Putin pode facilmente ir para o Brasil”, disse Lula, ao afirmar que o presidente russo deve ser convidado para vir ao país porque deve encontrá-lo em 2024, na Rússia, em função do encontro do Brics, que deve ser sediado pelos russos no próximo ano. “Antes do G-20 no Brasil, teremos o Brics na Rússia, e eu vou ao Brics na Rússia no próximo ano. Todo mundo vai para a reunião do Brics e espero que também venham para o G20 no Brasil”, declarou.

Lula continuou dizendo que no Brics encontrará também o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o chinês Xi Jinping. “Eu espero que eles também venham para a cúpula do G-20 no Brasil. No Brasil, eles vão sentir um ambiente de paz. Então eles vão sentir que, no Brasil, a gente gosta de música, de Carnaval, futebol, mas a gente gosta de paz. E a gente gosta de tratar bem as pessoas.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-vladimir-putin-nao-sera-preso-se-vier-ao-brasil-para-a-cupula-do-g-20-em-2024/

Lula diz que Vladimir Putin não será preso se vier ao Brasil para a cúpula do G-20 em 2024

2023-09-10