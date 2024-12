Economia Lula diz ter sido aconselhado pelo futuro presidente do Banco Central a “conversar mais e brigar menos”

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula fez acenos ao mercado e prometeu que "jamais haverá interferência" na gestão do futuro chefe da autoridade monetária. (Foto: Reprodução de Vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma confraternização no Palácio da Alvorada, com os 38 ministros do governo, na sexta-feira (20). Além deles, estiveram presentes a primeira dama, Janja, e o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Lula afirmou que Galípolo – que assume o comando do BC a partir de janeiro de 2025 – o aconselhou a conversar mais e brigar menos.

A declaração aconteceu após o dólar – tradicional termômetro para medir o humor dos agentes financeiros – chegar a bater em R$ 6,30, na quinta. No ano, a moeda americana registrou alta de 25%.

A relação do governo com o mercado era um tema inevitável do encontro, em razão do nervosismo dos agentes financeiros, diante de incertezas sobre a responsabilidade fiscal do governo e sobre a eficácia do pacote de corte de gastos.

Lula também disse que se incomoda com os juros altos, mas não atacou a postura do Banco Central – a quem cabe elevar ou baixar a taxa Selic, que hoje está na casa dos 12,25% ao ano.

Vídeo com Galípolo

O presidente Lula também publicou um vídeo, nessa sexta, ao lado de ministros e do futuro presidente do Banco Central (BC), em que defendeu a estabilidade econômica no país e o combate à inflação.

Na fala, Lula fez acenos ao mercado e prometeu que “jamais haverá interferência” na gestão do futuro chefe da autoridade monetária.

“Por isso que quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais, jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central”, disse o petista.

Dólar caiu

O dólar fechou em queda na sexta, na casa dos R$ 6,07, após mais um dia de leilões de dólar realizados pelo BC para aumentar a oferta da moeda no País e conter a desvalorização do real.

A moeda americana passa por uma sequência de fortes altas nos últimos dias, e chegou à casa dos R$ 6,30 na quinta-feira. O BC decidiu colocar US$ 8 bilhões em leilão para esfriar os ânimos do mercado. O dólar recuou e fechou aos R$ 6,1216.

Na sexta, o BC colocou mais US$ 7 bilhões à venda, sendo US$ 3 bilhões em leilão à vista (em que o valor não volta para o caixa da instituição) e US$ 4 bilhões em leilões com compromisso de recompra dos dólares (quando o valor volta ao caixa do BC). Na mínima do dia, o dólar chegou aos R$ 6,05.

O presidente do órgão, Roberto Campos Neto, avaliou em coletiva de imprensa na quinta que houve uma saída extraordinária de recursos do país neste fim de ano e, por isso, a instituição resolveu intervir com leilões de venda de dólares. Gabriel Galípolo, o futuro chefe da autoridade monetária, disse não ver “ataque especulativo” contra o real.

Em pouco mais de uma semana, foram leiloados quase US$ 28 bilhões. No ano, o dólar tem alta de 25%. As informações são do portal de notícias g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/lula-diz-ter-sido-aconselhado-pelo-futuro-presidente-do-banco-central-a-conversar-mais-e-brigar-menos/

Lula diz ter sido aconselhado pelo futuro presidente do Banco Central a “conversar mais e brigar menos”

2024-12-21