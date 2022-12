Política Lula e Alckmin são diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2022

A diplomação oficializa o resultado das urnas e o fim do processo eleitoral. Na foto, Lula (D) e Alckmin (E) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação A diplomação oficializa o resultado das urnas e o fim do processo eleitoral. Na foto, Lula (D) e Alckmin (E). (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente e o vice-presidente eleitos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), respectivamente, serão diplomados nesta segunda-feira (12) no plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A diplomação oficializa o resultado das urnas e o fim do processo eleitoral. Além disso, os diplomas habilitam o presidente e o vice eleitos a tomarem posse no dia 1º de janeiro de 2023.

O evento ocorre no plenário do TSE a partir das 14h. De acordo com o tribunal, aproximadamente 1 mil pessoas foram convidadas para acompanhar a solenidade.

Lula e Alckmin serão conduzidos ao plenário por dois ministros da Corte, escolhidos pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A mesa oficial da solenidade será composta por autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo.

De acordo com o TSE, a solenidade se dará da seguinte forma:

– Presidente da Corte, Alexandre de Moraes, abre a sessão.

– Hino nacional é executado.

– Presidente e vice eleitos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) recebem os diplomas.

– Presidente diplomado discursa.

– Presidente do TSE discursa.

