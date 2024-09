Política Lula é aprovado por 36% e reprovado por 31%, aponta Datafolha

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

O levantamento ouviu 2.088 eleitores em 113 cidades entre os dias 4 e 13 de junho. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O levantamento ouviu 2.088 eleitores em 113 cidades entre os dias 4 e 13 de junho. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (18), pelo jornal “Folha de S.Paulo”, mostra que a aprovação do trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue estável quando comparada à rodada anterior, feita no mês de março, oscilando de 35% para 36%, enquanto a reprovação passou de 33% para 31%. A avaliação do trabalho de Lula como regular foi de 30% para 31%.

O levantamento ouviu 2.088 eleitores em 113 cidades entre os dias 4 e 13 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Apesar do cenário de estabilidade, com variações dentro da margem de erro, a aprovação de Lula voltou a ficar acima da reprovação. Na última pesquisa, divulgada em março, houve um empate técnico, já que 35% aprovavam e 33% reprovavam o presidente, e a margem de erro também era de 2 pontos percentuais.

A pesquisa indica que 40% dos entrevistados acreditam que a situação econômica do País vai melhorar, ante 28% que preveem piora, que estão tecnicamente empatados pela margem de erro com aqueles que dizem que a situação ficará como está. Os que não sabem são 5%.

A avaliação da economia mostra que 42% dos entrevistados dizem que a situação piorou nos últimos meses, enquanto 27% afirmam que melhorou. Para 29%, a situação ficou como estava.

A maior parte dos entrevistados, 47%, avaliam que a própria situação financeira ficou como estava, enquanto para 29% houve melhora e para 24%, piora. Para 26% dos entrevistados, a vida melhorou após a posse de Lula em janeiro de 2023, enquanto 21% dizem que piorou. Mais da metade, 52%, dizem que a situação permanece igual. De acordo com o instituto, os índices são compatíveis coma rodada anterior, feita em março.

2024-06-18