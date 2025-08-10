Economia Lula e Putin discutem saídas para o tarifaço de Trump

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Presidente Lula durante jantar oferecido pelo líder russo Vladimir Putin, no Grande Palácio do Kremlin, em maio último. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, no último sábado (9). A ligação durou cerca de 40 minutos e o líder russo compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia.

Segundo o governo, Putin agradeceu o empenho e interesse do Brasil no tema. Lula enfatizou que sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o governo está à disposição para contribuir com o que for necessário.

Em maio, Lula e Putin se encontraram pessoalmente em Moscou, capital da Rússia. Na ocasião, segundo relatos, o presidente brasileiro também tratou do conflito que já dura três anos.

Os presidentes também discutiram o atual cenário político e econômico internacional. Falaram sobre a cooperação entre ambos os países no âmbito do Brics.

O Brasil vem buscando fortalecer os laços comerciais com outros países, sobretudo os que integram o bloco, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor tarifas sobre produtos brasileiros exportados ao país desde o dia 6 de agosto.

O presidente norte-americano vê como ameaça a possibilidade dos países do Brics não utilizarem o dólar como moeda de transação comercial. Com isso, já aplicou diversas sanções ao Brasil, incluindo a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devem se encontrar na próxima semana, no Alasca, para tratar de uma proposta russa que pede o leste da Ucrânia em troca do fim da guerra.

O governo brasileiro afirmou que Lula reiterou a defesa de uma solução pacífica e baseada no diálogo para o conflito. “Lula reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China”, diz o comunicado do Executivo brasileiro.

Leia, na íntegra, a nota divulgada pelo Palácio do Planalto: “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado, 9 de agosto, telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, o presidente Putin compartilhou informações a respeito de suas discussões em curso com os Estados Unidos e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia. O presidente Putin agradeceu o empenho e interesse do Brasil nesse tema. O presidente Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China. Os presidentes também discutiram o atual cenário político e econômico internacional. Falaram sobre a cooperação entre ambos os países no âmbito do BRICS. O presidente Putin parabenizou o Brasil pelos resultados da Cúpula do BRICS realizada nos dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. Na esfera bilateral, reforçaram a intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/lula-e-putin-discutem-saidas-para-o-tarifaco-de-trump/

Lula e Putin discutem saídas para o tarifaço de Trump

2025-08-10